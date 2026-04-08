Европа e световен лидер в производството и износа на шоколад

Европейският шоколадов пазар е оценен на около 52 млрд. долара

Въпреки нарастващите производствени разходи, шоколадовият сектор в Европа продължава да показва растеж, като Германия и Белгия запазват водещите позиции на пазара чрез добре изградена мрежа от производство и търговия. Континентът остава ключов в глобалната верига за доставка на шоколад, предава Euronews.

Според доклад на Нидерландския център за насърчаване на вноса (CBI), европейският шоколадов пазар е оценен на около 52 млрд. долара (44,9 млрд. евро) през миналата година. Очаква се той да достигне почти 66 млрд. долара до 2031 г., като ръстът ще бъде стимулиран от търсенето на премиум продукти и сезонното потребление.

Европа е най-големият вносител на какаови зърна и полуфабрикати, като разполага с важни търговски хъбове, особено около пристанищата на Северно море. Континентът също така води по консумация на шоколад на човек от населението, което поддържа стабилния растеж на индустрията.

Тази година обаче празничният сезон около Великден се характеризира с по-високи цени на шоколада заради ограничения в доставките и повишени производствени разходи. Въпреки това Германия остава лидер на индустрията с продажби за около 9,42 млрд. евро и износ от над 4 млн. тона годишно.

Белгия се утвърждава като център на премиум сегмента с износ за около 3,04 млрд. евро, известна със своите висококачествени пралини и шоколадови изделия. Полша се изкачва като третият най-голям износител в ЕС с около 2,49 млрд. евро, подкрепена от модерно производство и стабилен растеж. Нидерландия допълва водещата четворка, като играе ключова роля като логистичен център и най-голям преработвател на какао в света, с пристанището на Амстердам като основна точка за внос на суровини.