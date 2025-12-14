Ето коя е балканската версия на Венеция

Градчето наброява около 16 000 души

Град Княжевац, сгушен в югоизточната част на Сърбия, е разположен там, където се срещат три реки. Седемте му моста и старинната му архитектура отдавна са му спечелили прозвището сръбската Венеция – определение, което жителите носят с чувство на топла местна гордост, пише Biznis Kurir.

Градчето, което днес наброява около 16 000 души, пази духа на миналото си в старата чаршия, където все още се извисяват къщи от османския период. Името му е дадено в чест на княз Милош Обренович, а неговото местоположение при сливането на реките придава особен чар и лекота на този малък, но впечатляващ град.

Крайречните алеи са приятно поддържани и предлагат тихи маршрути за разходка, а градският парк – проектиран още през 1955 г. от прочутия архитект Богдан Богданович – е едно от любимите места за отдих на местните хора. От време на време по река Свърлижка все още може да се види и някоя гондола – рядка, но символична гледка, която напомня защо Княжевац е сравняван с Венеция.

През последните години градът се утвърди като изключителна европейска дестинация и все по-често привлича туристи заради близостта си до Стара планина и емблематичния връх Бабин зуб, както и до Ниш и Нишка баня. Това го превръща в удобна отправна точка за пътешествия из целия регион.

Гостите на Княжевац могат да се насладят и на богата местна кухня, в която блестят традиционни специалитети – овчи паприкаш, сушена пъстърва и други ястия, характерни за този край, носещи вкуса и аромата на планината.

