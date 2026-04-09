1 USD
1.1706 BGN
Петрол
97.25 $/барел
Bitcoin
$70,918.1
ЕС затяга контрола: Ще следят пробега и прегледите на колите

ЕС затяга контрола: Ще следят пробега и прегледите на колите

bTV Бизнес екип

Предложението е част от пакета на ЕК за техническата изправност на превозните средства

Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент подкрепи въвеждането на цифрови регистрационни документи за превозните средства и задължителен обмен на данни за пробега и техническите прегледи с цел намаляване на административната тежест и борба с измамите. Решението беше прието в сряда с 39 гласа "за", един "против" и един "въздържал се".
 
Евродепутатите предвиждат цифровият регистрационен сертификат да стане основен формат в рамките на три години след влизането в сила на новите правила. В същото време се запазва възможността за издаване на хартиен документ, за да се гарантира достъпът на граждани с ограничени цифрови умения или достъп до технологии. Предлага се и използването на QR код, който да осигурява бърз достъп до информацията за автомобила.
Новите правила предвиждат електронно съхранение на данни за превозните средства, включително марка, тегло, собственик, резултати от периодични технически прегледи и основания за дерегистрация. 

За ограничаване на измамите, включително при търговията с употребявани автомобили и незаконния пазар на крадени коли, страните членки ще трябва да осигурят взаимен достъп до тези регистри. Освен това ще се обменя информация за пробега, резултатите от проверките на пътя и техническите прегледи.
Членовете на парламентарната комисия добавят и задължение за споделяне на данни от дистанционни измервания, когато има такива, както и информация за тежкотоварни превозни средства, при които са установени манипулации.
 
Предложението е част от пакета на Европейската комисия за техническата изправност на превозните средства, представен през 2025 г. Той цели актуализиране на минималните стандарти за технически прегледи, регистрационни документи и пътни проверки, както и подобряване на пътната безопасност, устойчивата мобилност и свободното движение на хора и стоки в ЕС.

Десислава Боцева

