ЕС затяга контрола: Ще следят пробега и прегледите на колите

Предложението е част от пакета на ЕК за техническата изправност на превозните средства

за превозните средства и задължителен обмен на данни за пробега и техническите прегледи с цел намаляване на административната тежест и борба с измамите. Решението беше прието в сряда с 39 гласа "за", един "против" и един "въздържал се".

Евродепутатите предвиждат цифровият регистрационен сертификат да стане основен формат в рамките на три години след влизането в сила на новите правила. В същото време се запазва възможността за издаване на хартиен документ, за да се гарантира достъпът на граждани с ограничени цифрови умения или достъп до технологии. Предлага се и използването на QR код, който да осигурява бърз достъп до информацията за автомобила.



За ограничаване на измамите, включително при търговията с употребявани автомобили и незаконния пазар на крадени коли, страните членки ще трябва да осигурят взаимен достъп до тези регистри. Освен това ще се обменя информация за пробега, резултатите от проверките на пътя и техническите прегледи.

Предложението е част от пакета на Европейската комисия за техническата изправност на превозните средства, представен през 2025 г. Той цели актуализиране на минималните стандарти за технически прегледи, регистрационни документи и пътни проверки, както и подобряване на пътната безопасност, устойчивата мобилност и свободното движение на хора и стоки в ЕС.