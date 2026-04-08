Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

Ниш е един от най-посещаваните градове от българи

С началото на пролетта и хубавото време, все повече българи прекарват част от уикендите си в Ниш. Обядът в сръбския град Ниш остава сравнително достъпен, като цените в заведенията позволяват да се направи ориентировъчна сметка за хранене на двама души. Екипът на "Бизнес новините" проверява, колко излиза обяд в местен ресторант за двама.

Едно типично меню започва с кафе – еспресото е на цена около 150 сръбски динара (малко над 1 евро), а с мляко достига до 200 динара (около 1,70 евро). Ако двама души поръчат по едно еспресо с мляко, общата сума за напитката ще бъде приблизително 4.20 евро.

Към това може да се добави предястие, например порция печен кашкавал със салата или подобно предложение, която струва около 350 динара (близо 3 евро) за 300-400 грама. Порциите са доста големи и един човек може да се наяде самостоятелно с едно ястие. За двама души това означава приблизително 6 евро.

Основното ястие, като например гриловано месо – пилешко от около 300 грама на цена близо 600-700 динара (около 5 евро), би излязло приблизително 10 до 15 евро общо за двама. Ако се добавят и безалкохолни напитки, като Pepsi на цена около 200 динара за брой, сумата за тях ще бъде още около 3-4 евро.

Така общата сметка за подобен обяд или вечеря достига приблизително 15-20 евро за двама души, спрямо това, което ще консумирате. Това прави храненето в Ниш сравнително изгодно, особено при избор на стандартни ястия. При по-богато меню обаче разходите могат да нараснат. Ако се изберат по-скъпи ястия като морски дарове или по-качествени меса, както и напитки като вино, сметката лесно може да достигне около 43 евро или повече, като само една бутилка вино струва между 10 и 17 евро.

Какво можете да си купите на тази цена в София?

Обядът в Ниш се смята за един от най-достъпните в големите сръбски градове. За сравнение кафе продукт на летището в София или в някое от централните заведение по булевард Витоша достига цената на предястие в Ниш или дори повече. Наша проверка показва, че капучино в центъра на София достига до 4-5 евро, което е с около 60% повече от ястие в Ниш.