Защо цените на петрола ще останат високи, дори ако войната приключи?

Високите цени се усещат пряко от потребителите

Цените на енергията в Европа вероятно ще останат високи още известно време, въпреки че регионът не зависи в голяма степен от Ормузкия проток. Причината е по-широкото отражение върху глобалните енергийни доставки, от които Европа е силно зависима. Макар цените на петрола да се понижиха след обявеното двуседмично примирие между САЩ и Иран, дългосрочните последици продължават да оказват влияние, предава Еuronews.

Конфликтът в Иран и фактическото блокиране на Ормузкия проток доведоха до сериозни сътресения на световния петролен пазар, определяни като най-голямото прекъсване в историята. Ударите по инфраструктура в Персийския залив се очаква да повлияят на доставките на газ в продължение на години. Макар Европа да получава сравнително малки количества енергийни ресурси директно през този маршрут, тя остава засегната заради глобалния характер на пазара.

Въпреки отварянето на пролива като част от примирието, бързо понижение на цените в Европа не се очаква. ЕС внася по-голямата част от петрола си, като цените се определят от международните пазари. По време на кризата стойностите рязко се повишиха и макар след това да се понижиха, те остават над нивата отпреди конфликта. Подобна тенденция се наблюдава и при природния газ, който играе ключова роля за формирането на цените на електроенергията.

Високите цени се усещат пряко от потребителите, тъй като в много страни електроенергията се определя от най-скъпия източник – често газа. Допълнително влияние оказват транспортните разходи, застраховките и валутните колебания. Въпреки че правителствата разполагат с инструменти като резерви, субсидии и данъчни облекчения, те могат само временно да смекчат натиска върху цените.

Дори при трайно мирно споразумение, възстановяването на пазарите ще отнеме време. Повредената инфраструктура и ограничените доставки, особено на втечнен природен газ, ще продължат да поддържат цените високи. Освен това несигурността и конкуренцията за ресурси, включително с Азия, остават ключови фактори, което означава, че бързо връщане към предкризисните нива е малко вероятно.