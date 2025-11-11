ЕС въвежда нови облекчения за земеделците

Постигнатото споразумение трябва официално да бъде одобрено както от държавите членки, така и от ЕП

Брюксел взе решение да въведе редица облекчения за земеделците в ЕС. Занапред бюрокрацията ще бъде по-малка, а малките стопанства ще имат достъп до повече средства. Най-голяма полза от тези промени се очаква да имат биологичните ферми. Земеделците в ЕС вече ще попълват по-малко документи, след като държавите членки и Европейският парламент постигнаха съгласие в Брюксел, предава Тagesschau.

Снимка: Getty Images/iStock

Проверките на място ще се намалят, а финансирането за малките стопанства ще се увеличи, съобщи датското председателство на Съвета, като Дания в момента ръководи ротационното председателство на ЕС. Условията за получаване на субсидии ще бъдат опростени, особено за биологичните стопанства, а фермерите ще имат и по-добри възможности за застраховане срещу рискове. При кризи като природни бедствия или екстремни климатични явления държавите членки ще могат да изплащат средства, за да се гарантира, че засегнатите фермери ще продължат работа.

Тези облекчения не са първи за земеделците. Основата на преговорите бе предложение на Европейската комисия от май с цел укрепване на конкурентоспособността на европейското земеделие. По-опростеното финансиране може да спести на стопанствата около 1,6 милиарда евро годишно за административни разходи, а на националните администрации – около 200 милиона евро. Още миналата година, след фермерски протести в някои страни, ЕС прие първи облекчения, като разхлаби част от екологичните изисквания и освободи малките стопанства от проверки.

Политиците от Европейската народна партия (ЕНП) призовават за бърза имплементация на новите правила. Евродепутатът Щефан Кьолер определи споразумението като ясен сигнал за практичността на европейската селскостопанска политика и подчерта, че облекченията трябва да достигнат директно до фермерите. Депутатът Норберт Линс отбеляза, че правилата на Общата селскостопанска политика (ОСП) досега са били твърде строги и тромави, като призова федералното правителство на Германия да използва максимално предоставената гъвкавост.

Сега постигнатото споразумение трябва официално да бъде одобрено както от държавите членки, така и от Европейския парламент, за да влязат облекченията в сила и да започнат да действат директно в полза на европейските фермери.

