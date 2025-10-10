ЕС получава нов милиардер на всеки девет дни

10 страни от ЕС нямат данък върху наследството

Европейският съюз е придобил 39 нови милиардери тази година, а общото богатство на милиардерите в страните членки се е увеличило с над 400 милиарда евро, според нов доклад на неправителствената организация Oxfam.

Това означава, че средно на всеки девет дни в ЕС се ражда нов милиардер и че общото им богатство се е увеличавало с повече от два милиарда евро всеки ден през първата половина на тази година, пише N1.

ЕС има 487 милиардери, чието общо богатство се е увеличило с 405 милиарда евро, достигайки 2,3 трилиона евро в края на юни.

Несправедлива данъчна система

Снимка: iStock

Най-богатите 3600 европейци притежават толкова богатство, колкото най-бедните 181 милиона, което се равнява на населението на Германия, Италия и Испания взети заедно, според доклад, който посочва, че данъчните политики на целия континент са помогнали на свръхбогатите да запазят и увеличат богатството си.

Според нея данъчната система в ЕС е проектирана така, че най-голямата част да се събира от обикновените граждани - осем от всеки 10 евро данъчни приходи са платени от обикновените граждани чрез данък върху оборота и дохода.

9% от общите данъчни приходи в страните от ЕС се плащат от компании, а само 0,4 процента идват от данъци върху богатството. В изявление на Oxfam се казва, че средно заплатите се облагат с по-висок данък, докато инвестициите и холдинговите компании се облагат с по-ниски ставки, което прави богатите още по-богати.

Оксфам посочва, че 10 страни от ЕС нямат данък върху наследството и че само една страна, Испания, има данък върху нетното богатство.

По-голямата част от новото богатство отива в частните джобове, европейските правителства обедняват.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN