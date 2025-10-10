1 USD
ЕС получава нов милиардер на всеки девет дни

ЕС получава нов милиардер на всеки девет дни

Свят

bTV Бизнес екип

10 страни от ЕС нямат данък върху наследството

Европейският съюз е придобил 39 нови милиардери тази година, а общото богатство на милиардерите в страните членки се е увеличило с над 400 милиарда евро, според нов доклад на неправителствената организация Oxfam.

Това означава, че средно на всеки девет дни в ЕС се ражда нов милиардер и че общото им богатство се е увеличавало с повече от два милиарда евро всеки ден през първата половина на тази година, пише N1.

ЕС има 487 милиардери, чието общо богатство се е увеличило с 405 милиарда евро, достигайки 2,3 трилиона евро в края на юни.

Несправедлива данъчна система

Снимка: iStock

Най-младият милиардер идва от света на прогностичните пазари

Най-богатите 3600 европейци притежават толкова богатство, колкото най-бедните 181 милиона, което се равнява на населението на Германия, Италия и Испания взети заедно, според доклад, който посочва, че данъчните политики на целия континент са помогнали на свръхбогатите да запазят и увеличат богатството си.

Според нея данъчната система в ЕС е проектирана така, че най-голямата част да се събира от обикновените граждани - осем от всеки 10 евро данъчни приходи са платени от обикновените граждани чрез данък върху оборота и дохода.

9% от общите данъчни приходи в страните от ЕС се плащат от компании, а само 0,4 процента идват от данъци върху богатството. В изявление на Oxfam се казва, че средно заплатите се облагат с по-висок данък, докато инвестициите и холдинговите компании се облагат с по-ниски ставки, което прави богатите още по-богати.

Оксфам посочва, че 10 страни от ЕС нямат данък върху наследството и че само една страна, Испания, има данък върху нетното богатство.

По-голямата част от новото богатство отива в частните джобове, европейските правителства обедняват.

