ЕС откри опасна съставка в мляко за кърмачета и налага контрол на вноса

Европейската комисия заяви, че е необходимо да се гарантира по-високо ниво на официален контрол

ЕС въведе по-строг граничен контрол върху вноса от Китай на съставка, използвана в бебешки млека, след като тя беше определена като източник на сериозни опасения за замърсяване, цитира БНР.

Снимка: Canva

Токсинът цереулид, който може да причини гадене и диария, беше засечен за първи път през декември в партиди млечна формула, съдържаща арахидонова киселина. Това доведе до изтеглянето на продукта от пазара в десетки държави. Предполага се, че смъртта на три бебета е свързана с приема на изтеглената млечна формула във Франция, където властите вече са започнали разследване по случая.

Европейската комисия заяви, че е „необходимо да се гарантира по-високо ниво на официален контрол и специални условия по отношение на вноса на пратки с арахидонова киселина от Китай“. В тази връзка доставките за ЕС ще трябва да бъдат придружени от официален сертификат, удостоверяващ, че са тествани и не съдържат токсина цереулид.

По отношение на пратките, които вече са напуснали Китай, Комисията уточни, че през следващите два месеца 50% от доставките, пристигащи в ЕС, ще преминават физически проверки на границата. Междувременно производители, сред които европейските гиганти Nestle, Danone и Lactalis, изтеглиха млечна формула в над 60 държави, включително в няколко страни от ЕС, считано от декември. Миналата седмица две агенции на ЕС посочиха, че към момента рискът вече се оценява като нисък.

