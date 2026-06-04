ЕС извади Гърция от списъка за макроикономическо наблюдение

Страната приключва дълъг процес на строга финансова дисциплина и европейски контрол

Гърция излиза от макроикономическата рамка на наблюдение от Европейския съюз. Това се случва 15 години след началото на дълговата криза за страната.

Гърция представя най-бързия темп по намаляване на външния дълг в сравнение с другите европейски страни, подчертават от Брюксел.

Страната приключва дълъг процес на строга финансова дисциплина и европейски контрол, започнал от 2010 година. В резултат на мерките на кредиторите бяха намалени заплати и пенсии, премахнаха се плащанията на 13-а и 14-а заплата, увеличиха се чувствително данъците. Фалирали фирми оставиха хиляди гърци безработни, а младите и образовани гърци напуснаха страната.

В доклада на Европейската комисия се подчертава, че от голямо значение е електронният контрол върху приходите и ограничаването на данъчните измами.

Гърция вече има възможност да увеличи инвестициите в енергийна сигурност и стратегическа инфраструктура, казаха в коментари експерти.

Решението на Европейската комисия се разглежда като знак, че гръцката икономика вече не е риск за еврозоната, пише БНР.

На базата на тези данни гръцките синдикати искат покачване на заплати и пенсии.