eMAG продава голям склад на стойност 100 милиона евро

Складът е открит през декември 2023 година

eMAG планира да продаде своя склад с площ над 100 000 кв. м в Дунахарасти, Унгария – първия логистичен център на компанията извън Румъния и най-големия в Централна и Източна Европа. Инвестицията на компанията в склада е 100 милиона евро, показват данни, анализирани от Profit.ro.

Продажбата е част от програмата за преструктуриране на унгарското дъщерно дружество, която Prosus – мажоритарният акционер на eMAG – прилага от миналото лято. Целта на програмата е централизация на търговската поддръжка за Унгария в рамките на регионалните операции на платформата в Румъния и преструктуриране на местния бизнес чрез продажба на активи и затваряне на физически магазини.

Складът, открит през декември 2023 г., беше включен в списъка с активи за продажба през пролетта на тази година. Обявената стойност на имота е 94 милиона долара, което е под първоначалната инвестиция.

Преструктурирането на eMAG Hungary доведе до загуба от 2 милиона долара за фискалната 2025 г., но според компанията мерките са позволили на дъщерното дружество да достигне точка на рентабилност през втората половина на годината. Forbes Hungary отчита фискална загуба от 9,9 милиарда форинта (29,5 милиона долара) за целия период. От януари броят на служителите е намален от 458 на 213. Последният физически магазин на eMAG в Унгария е затворен миналия месец.

В същото време оборотът на eMAG Group се увеличава с 11% през фискалната 2025 г., достигайки 11,4 милиарда леи (2,64 милиарда долара). В Румъния приходите на компанията през 2024 г. са 7,3 милиарда леи, или с 17% повече спрямо предходната година. Dante International SA, която обединява продажбите на eMAG Romania, Fashion Days Romania, eMAG Bulgaria и част от eMAG Hungary, отчита оборот от 9 милиарда леи, с 16% ръст спрямо 2023 г.

Портфолиото на eMAG включва онлайн магазина eMAG, Fashion Days, онлайн хипермаркета Freshful, магазина за IT и електроника PC Garage, куриерската компания Sameday, сервиза Depanero, платформата за ретърговия SE Flip и финансовата услуга HeyBlu. Prosus държи около 81,1% от акциите на компанията, а останалите са собственост на бизнесмена Юлиан Станчу.

