Свят Експерти съветват: В тези случаи е по-добре да не плащаме с карта

Експерти съветват: В тези случаи е по-добре да не плащаме с карта

bTV Бизнес екип

Ето кога парите в брой ни спестяват пари и проблеми

Плащането с карта или телефон е бързо, удобно и все по-масово, но финансови експерти напомнят, че излизането от дома без пари в брой не винаги е добра идея. В някои ситуации безкасовото плащане може да доведе до излишни разходи, забавяния или дори риск от измами.

Затова специалистите съветват винаги да разполагаме с известна сума пари в брой, пише Biznis Kurir. В определени случаи плащането в брой е не само по-сигурно, но и по-изгодно – както за ежедневните покупки, така и при по-специфични ситуации. Ето кога е по-добре да изберем плащане в брой:

Покупки, които може да върнем

Ако има вероятност даден продукт да бъде върнат, плащането в брой остава най-сигурният вариант. При картови плащания възстановяването на сумата често отнема няколко дни, докато при плащане в брой парите се получават веднага след връщането на стоката.

Колко струва да наемеш магазин в мола?

Разходи по време на пътуване

По време на почивка картите могат да доведат до неприятни изненади под формата на високи такси за международни транзакции. Плащането в брой помага да се избегнат допълнителни разходи и улеснява контрола върху бюджета. Когато разполагаме с предварително определена сума пари в брой, рискът от преразход е значително по-малък.

Ново проучване: Колко точно вреди използването на ChatGPT на мозъка ни?

Дребни ежедневни покупки

Финансовите специалисти съветват малките разходи – като кафе или хранителни стоки – по-често да се плащат в брой. Това намалява импулсивното пазаруване и дава по-реална представа за това колко харчим, като същевременно се избягват допълнителни такси и надвишаване на картови лимити.

Покупка на вещи втора употреба от непознати

При сделки за стоки втора употреба чрез социални мрежи или онлайн обяви плащането в брой остава най-сигурният избор. Споделянето на данни от банкова карта или сметка с непознати увеличава риска от измами и злоупотреби.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

