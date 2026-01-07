Експерти съветват: В тези случаи е по-добре да не плащаме с карта

Ето кога парите в брой ни спестяват пари и проблеми

Плащането с карта или телефон е бързо, удобно и все по-масово, но финансови експерти напомнят, че излизането от дома без пари в брой не винаги е добра идея. В някои ситуации безкасовото плащане може да доведе до излишни разходи, забавяния или дори риск от измами.

Затова специалистите съветват винаги да разполагаме с известна сума пари в брой, пише Biznis Kurir. В определени случаи плащането в брой е не само по-сигурно, но и по-изгодно – както за ежедневните покупки, така и при по-специфични ситуации. Ето кога е по-добре да изберем плащане в брой:

Покупки, които може да върнем

Ако има вероятност даден продукт да бъде върнат, плащането в брой остава най-сигурният вариант. При картови плащания възстановяването на сумата често отнема няколко дни, докато при плащане в брой парите се получават веднага след връщането на стоката.

Разходи по време на пътуване

По време на почивка картите могат да доведат до неприятни изненади под формата на високи такси за международни транзакции. Плащането в брой помага да се избегнат допълнителни разходи и улеснява контрола върху бюджета. Когато разполагаме с предварително определена сума пари в брой, рискът от преразход е значително по-малък.

Дребни ежедневни покупки

Финансовите специалисти съветват малките разходи – като кафе или хранителни стоки – по-често да се плащат в брой. Това намалява импулсивното пазаруване и дава по-реална представа за това колко харчим, като същевременно се избягват допълнителни такси и надвишаване на картови лимити.

Покупка на вещи втора употреба от непознати

При сделки за стоки втора употреба чрез социални мрежи или онлайн обяви плащането в брой остава най-сигурният избор. Споделянето на данни от банкова карта или сметка с непознати увеличава риска от измами и злоупотреби.

