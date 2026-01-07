Колко струва да наемеш магазин в мола?

Малко свободни площи, по-високи наеми

През третото тримесечие на 2025 г. анализ на консултантската компания Cushman & Wakefield Forton Bulgaria у нас нарства откриването на нови магазини и инвестиционни сделки.

През третото тримесечие бяха открити общо 86 нови магазина с площ над 39 000 кв. м, което е значителен ръст спрямо предходния период (75 магазина и 34 000 кв. м). Основният двигател на растежа са ритейл парковете, които формират 55% от всички нови обекти, но цели 84% от общата новооткрита площ.

По заета площ най-активни са търговците на електроника и електроуреди, които са наели малко над 8 000 кв. м. Следват:

Модната търговия (облекла) – 6 289 кв. м

Хранителните вериги – 4 652 кв. м

Обувки, чанти и аксесоари – 4 119 кв. м

Мултибранд и дискаунт формати (като Kik, Pepco, Tedi) – 3 368 кв. м

По брой обекти най-активни са операторите в сегмента храни и напитки с 17 нови локации, следвани от модните марки (15 магазина) и търговците на обувки и аксесоари (10).

София и ритейл парковете

Снимка: iStock

В столицата най-силна активност в моловете отчита The Mall, където са открити цели 9 нови магазина. На второ място, с по четири нови обекта, се нареждат Serdika Center, Mall Plovdiv и Paradise Center.

При ритейл парковете безспорен лидер е Holiday Park Красно село с впечатляващите 26 нови магазина, следван от XOPark Sofia (9) и Retail Park Свиленград (5).

Ограничено предлагане и лек ръст на наемите

Снимка: iStock

Свободните площи остават изключително малко. В търговските центрове в София незаетите площи са едва 9 000 кв. м, което означава вакантност от 2,2%. При ритейл парковете свободните площи в цялата страна се оценяват на около 15 000 кв. м или 2,3% вакантност.

На този фон първокласните наеми в софийските молове леко се повишават и достигат 46,50 евро/кв. м, докато в ритейл парковете остават стабилни на ниво 13,00 евро/кв. м. Доходността (yield) при първокласните обекти се запазва без промяна – 7,5% за моловете и 7,25% за ритейл парковете.

Инвестиционният пазар се раздвижва

Търговските имоти отново попаднаха на радара на инвеститорите. През тримесечието бяха реализирани две значими сделки. Първата е покупката на City Center Stara Zagora с площ около 23 000 кв. м от компанията ES GI Solaris EAD, свързана с Insa Oil, за приблизително 6,5 млн. евро.

Втората сделка е придобиването на сграда на главната търговска улица в Пловдив, в която се помещава магазин на H&M. Имотът с РЗП 2 300 кв. м е закупен за 5,7 млн. евро от Технопарк 2012 АД.

