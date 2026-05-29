Как изкуственият интелект едновременно помага и създава рискове във финансите?

Дигитализацията и все по-широкото използване на изкуствен интелект могат значително да подобрят финансовата грамотност, като направят финансовите знания по-достъпни, разбираеми и персонализирани. В същото време те създават нови уязвимости, които изискват от потребителите да развиват не само традиционни финансови умения, но и дигитална грамотност и грамотност в областта на данните. Крайната ефективност зависи от това доколко успешно образователните системи, регулаторите и финансовите институции ще управляват тези нови рискове, като същевременно използват възможностите. Това става ясно от изказване на г-н Петър Чобанов, подуправител на БНБ, ръководител управление „Банково”, по време на Кръгла маса на тема „От финансова грамотност към финансова стабилност“, организирана от Централната банка на Словения, Любляна, 22 май 2026 г. - добави това в път.

"Живеем във време, в което благодарение на дигитализацията потребителите имат по-малко личен контакт с финансови специалисти и повече контакт с екрана. Това означава, че потребителите вероятно ще получават по-малко лични съвети чрез индивидуални човешки взаимодействия и ще трябва да обработват нова и сложна информация с по-малко професионално насочване, и всичко това в момент, в който финансовите продукти стават все по-сложни и лесно достъпни." - казва г-н Петър Чобанов, предава БНБ.

Интерактивните системи за обучение могат да се адаптират към нивото на знания на потребителя, което прави ученето по-интуитивно и достъпно. Платформи с изкуствен интелект помагат за сравняване на финансови продукти и такси, което улеснява информирания избор. Освен това дигитализацията подпомага финансовото включване на уязвими групи, включително хора в отдалечени райони или такива с ограничен достъп до традиционни финансови услуги.

От друга страна, използването на изкуствен интелект поражда сериозни етични и поведенчески рискове. Алгоритмите могат да влияят върху това какви финансови продукти виждаме онлайн, както и да се използват за оценка на лични характеристики като възраст, доход, поведение и кредитоспособност. Това създава риск от пристрастия, непрозрачни решения и прекомерно доверие в автоматизирани препоръки. Допълнително, ИИ системите могат да подтикват към прибързани решения и да намаляват критичното мислене, особено когато резултатите изглеждат авторитетни, но не са напълно разбираеми за потребителя.

Друг съществен риск е свързан с измамите и злоупотребите, които се развиват с помощта на изкуствен интелект. Вече има случаи на използване на генерирани от ИИ фалшиви изображения, документи и фишинг съобщения, които създават впечатление за легитимни финансови услуги и водят до реални загуби. В отговор на това институциите насърчават доставчиците на платежни услуги да информират клиентите за новите заплахи и да използват ИИ и за защита – например чрез системи за откриване на подозрителни транзакции и необичайно поведение. В същото време обаче прекомерното разчитане на автоматизирани инструменти може да отслаби финансовата компетентност на потребителите, ако те не разбират как работят алгоритмите.

В крайна сметка изкуственият интелект във финансите има двойствен ефект – от една страна улеснява достъпа до знания, персонализира съвети и подобрява финансовото включване, а от друга страна създава нови рискове, свързани с измами, алгоритмични пристрастия и прекомерна зависимост от автоматизирани решения. Затова ключовото предизвикателство е балансът – технологиите да се използват за повишаване на грамотността и сигурността, без да се отслабва критичното мислене и личната отговорност при финансовите решения.