ЕК иска да забрани на една от най-известните телефонни марки да използва мрежите на ЕС

Европейската комисия проучва възможности да задължи държавите членки на ЕС постепенно да премахнат Huawei Technologies и ZTE Corp. от своите телекомуникационни мрежи.

Според информация на Bloomberg, позоваваща се на източници, запознати с въпроса, заместник-председателят на Комисията Хена Виркунен иска препоръката от 2020 г. за избягване на доставчици с висок риск да се превърне в задължителна правна норма. Това би принудило страните членки да спазват указанията на Брюксел за сигурността на телекомуникационните мрежи. Нарушителите ще подлежат на наказателни процедури и финансови санкции.

Макар че решенията за инфраструктурата формално се вземат на национално ниво, в Брюксел растат опасенията от прекомерната зависимост от китайски доставчици в критични мрежи. Комисията разглежда и варианти за ограничаване на китайското оборудване във фиксираните мрежи, докато държавите ускоряват изграждането на оптична инфраструктура.

Освен това се обмисля спиране на финансиране по програмата Global Gateway за трети страни, които използват технологии на Huawei в проекти, подкрепяни от ЕС. Според говорител на Комисията, сигурността на 5G мрежите има решаващо икономическо значение, но той отказа да коментира възможността за пълна забрана. Huawei все още не е дала официално изявление.

