ЕК иска да забрани на една от най-известните телефонни марки да използва мрежите на ЕС

ЕК иска да забрани на една от най-известните телефонни марки да използва мрежите на ЕС

bTV Бизнес екип

Ето каква е причината

Европейската комисия проучва възможности да задължи държавите членки на ЕС постепенно да премахнат Huawei Technologies и ZTE Corp. от своите телекомуникационни мрежи.

Според информация на Bloomberg, позоваваща се на източници, запознати с въпроса, заместник-председателят на Комисията Хена Виркунен иска препоръката от 2020 г. за избягване на доставчици с висок риск да се превърне в задължителна правна норма. Това би принудило страните членки да спазват указанията на Брюксел за сигурността на телекомуникационните мрежи. Нарушителите ще подлежат на наказателни процедури и финансови санкции.

Google инвестира 5,5 млрд. евро в европейска страна

Макар че решенията за инфраструктурата формално се вземат на национално ниво, в Брюксел растат опасенията от прекомерната зависимост от китайски доставчици в критични мрежи. Комисията разглежда и варианти за ограничаване на китайското оборудване във фиксираните мрежи, докато държавите ускоряват изграждането на оптична инфраструктура.

Microsoft ще инвестира 10 млрд. долара в център за AI в Португалия

Освен това се обмисля спиране на финансиране по програмата Global Gateway за трети страни, които използват технологии на Huawei в проекти, подкрепяни от ЕС. Според говорител на Комисията, сигурността на 5G мрежите има решаващо икономическо значение, но той отказа да коментира възможността за пълна забрана. Huawei все още не е дала официално изявление.

