1 USD
1.1733 BGN
„Ефектът на червилото": Защо хората купуват грим, когато всичко друго поскъпва

bTV Бизнес екип

Най-големият козметичен концерн в света е с най-бързия си тримесечен ръст на продажбите от две години

L'Oreal отчете най-бързия си тримесечен ръст на продажбите от две години и заяви, че е оптимистично настроена относно растежа, въпреки нарастващите опасения относно удар върху потребителското доверие от продължаващата война в Близкия изток, пише U.S. News.

Увеличени продажби

Парижкият производител на шампоан Kerastase и парфюм YSL Libre заяви, че продажбите през първото тримесечие са се увеличили с 6,7% на коригирана база, тъй като потребителите в САЩ, Китай и Европа са купили повече от неговите първокласни продукти за коса и парфюми.

Темпът на растеж беше коригиран за свръхзапасяване както през първото тримесечие на миналата година, така и през това на тази година, поради текущия основен ремонт на ИТ системата на групата.

„Това е силно представяне, особено в контекста на конкурентите, които се борят с търсенето“, казаха анализатори от Jefferies.

Общите продажби за тримесечието до края на март достигнаха 12,2 милиарда евро (14,32 милиарда долара).

Най-голямата козметична фирма в света обикновено се представя по-добре от световния пазар на козметика, използвайки широкото си портфолио от масова козметика на марката L'Oreal Paris до висок клас парфюми и кремове, предписвани от дерматолози, за да се възползва от промените в потребителските разходи.

Въпреки че L'Oreal заяви, че търсенето в Близкия изток е било повлияно от конфликта между САЩ и Израел с Иран, особено в ОАЕ, и очаква по-голямо въздействие през второто тримесечие, продажбите в региона представляват по-малко от 3% от общите продажби и се очаква въздействието да бъде „управляемо“, каза главният изпълнителен директор Николас Йеронимус.

Разходите в другите региони, междувременно, досега се оказаха устойчиви

Снимка: istockphoto.com

Компанията регистрира двуцифрен ръст на други развиващи се пазари и отчете 7,6% ръст на продажбите в Северна Америка, вторият по големина регион след Европа.

В Европа групата изпреварва пазара във всяко от своите подразделения, като продажбите са се увеличили с 5,5%, каза Йеронимус.

Перспективите идват след по-предпазливи доклади от компании, загрижени за въздействието на конфликта в Близкия изток. Луксозните групи LVMH, Hermes и Kering обвиниха войната за по-бавния от очаквания растеж през първото тримесечие, докато компании в редица други сектори предупредиха, че войната повишава разходите, нарушава веригите за доставки и вреди на потребителското доверие, помрачавайки финансовите перспективи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

