ЕЦБ увеличи основните си лихви с по 25 базисни пункта

Това се случва за първи път от 3 години

Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши водещите лихвени проценти с 25 базисни пункта след края на двудневното си заседание по паричната политика във Франкфурт на Майн. Това е първа промяна на ставките на ЕЦБ от година, както и първо увеличение от септември 2023 г.

Водещите лихви на ЕЦБ - по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение, достигат съответно 2,25 на сто, 2,40 на сто и 2,65 на сто, като ще се прилагат от 17 юни.

Като мотиви за днешното повишаване на лихвените проценти от ЕЦБ изтъкват инфлационния натиск в еврозоната вследствие на рязкото поскъпване на енергията заради последствията от конфликта в Близкия изток. Продължаващият вече повече от три месеца конфликт на САЩ и Израел срещу Иран и иранските атаки срещу страни от региона блокираха доставките на енергоизточници и други суровини от Персийския залив. Това доведе до рязко покачване на цените на енергията по целия свят и в частност в еврозоната, пише БТА.

Днешното решение на банката беше широко очаквано от анализаторите, след като представители на институцията, участващи в определянето на паричната ѝ политика, декларираха по-рано готовност за вдигане на ставките.

Шокът при цените на петрола вследствие на войната в Иран и произтичащият от него инфлационен натиск вероятно скоро ще окажат пряко влияние и върху паричната политика на ЕЦБ, каза управителят на Австрийската национална банка Мартин Кохер. Според него при непроменена ситуация в Близкия изток ще бъде трудно да се избегне повишение на лихвите. Той посочи, че е възможно банката да увеличи с четвърт процентен пункт лихвите на днешното заседание, но не изключи и по-сериозно повишение.

По-рано членът на Изпълнителния съвет на банката Изабел Шнабел заяви, че ЕЦБ трябва да повиши основните си лихви през юни, дори ако мирните преговори между САЩ и Иран доведат до мирно споразумение. „Предвид мащаба и продължителността на сегашната криза, според мен вече не можем да си позволим да я пренебрегваме“, изтъкна Шнабел. „Към днешна гледна точка смятам, че през юни ще бъде необходимо повишение на лихвите“, посочи тя.