Джеф Безос разкрива неговото правилото за 1 час, което го прави по-умен и способен

Защо това правило действа така добре?

За основателя на Amazon Джеф Безос всичко започва с концепция, която той нарича „Правило за 1 час“ – сутрешна рутина с ниска стимулация, която дава на ума пространство да се скита, да мисли и да се нулира. Неговото „време за бавно забавление“, както той го нарича, включва кафе, четене и учене, но никога скролиране на телефона му.

Новата невронаука го подкрепя: Първият час от деня е моментът, в който мозъкът ви е най-бодър и пластичен. Пропиляването му в скролиране на обречени теми може да доведе до умора, намалена производителност и дори лошо формиране на дългосрочна памет. Ето защо все повече любопитни умове, от водещи мислители до учащи се, се обръщат към този важен първи час.

Но Безос твърди, че забавлението му не само му помага да се наслаждава повече на живота. Той казва, че бавно минаващата сутрин без телефон подобрява енергийните му нива и способността му да взема решения през целия ден, пише изданието INC.

„Ако само една сутрин сте преглеждали телефона си в леглото за един час, негативните последици биха били минимални. Но ако това се превърне в навик, ден след ден, месец след месец, това поведение може да си вземе своето“, обяснява Марис Льофлер от Програмата за медицина на начина на живот на Станфордския университет в скорошна публикация в блога си от програмата.

Телефоните са повсеместна част от съвременния живот. Не можете да избягате от тях и много лесно можете да прекалите. Публикацията на Станфорд обобщава множество доста ужасяващи скорошни открития от неврологията за това какво се случва, когато прекарвате твърде много време пред екрана.

Едно проучване показва, че повишената употреба на екрани сред възрастните може да навреди на ученето, паметта и психичното здраве. Друго проучване показва, че възрастните, които гледат телевизия пет или повече часа на ден, имат повишен риск от развитие на заболявания, свързани с мозъка, като деменция или болест на Паркинсон. Още повече проучвания показват, че възрастните, които прекарват два или повече часа пред екрана на ден извън работа, имат по-малък обем на сивото вещество в мозъка си.

В допълнение към негативните ефекти върху мозъка, прекомерното време пред екрана е свързано и с проблеми с очите, лош сън и болки в гърба. Като цяло, това е доста мрачна картина на това, което нашата колективна мания по телефоните прави на умовете и телата ни.

„Пасивното време пред екрана е като яденето на захар, но за мозъка ви. „Вкусна“ е и вие я искате сега, но всъщност не се храните. Не давате на мозъка си никаква храна“, обобщава Льофлър.

Вместо на телефона, 1 час сутрин прекарайте в упражнения, медитация, слушане на музика, разговор със семейството или четене на книга.

