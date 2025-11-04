Безос "осъмна" с 10 млрд. долара по-богат заради OpenAI

Акциите нараснаха с приблизително 4%

Основателят и изпълнителен председател на Amazon Джеф Безос видя как личното му нетно богатство се е увеличило с приблизително 10 милиарда долара за един ден, след като голяма сделка за облачни изчисления между Amazon Web Services (AWS) и гиганта в областта на изкуствения интелект OpenAI доведе до покачване на акциите на Amazon (AMZN). Акциите нараснаха с приблизително 4%, за да затворят на рекордно виссоко ниво, сбед обявяването на мащабно седемгодишно стратегическо партньорство на стойност 38 млрд. долара. Споразумението определя AWS като ключов доставчик на облачни услуги за OpenAI, разработчика на популярната услуга ChatGPT. Това предоставя на компанията за изкуствен интелект достъп до стотици хиляди специализирани графични процесори (GPU) на Nvidia за обучение и работа на нейните големи AI модели.

Според Forbes, нетното състояние на Безос, който държи 8% от акциите на Amazon, се е увеличило с 9,8 милиарда долара, което е повече от 3,8% към понеделник следобед. Нетното му състояние се оценява на 264,1 милиарда долара.

Относно сделката на AWS и OpenAI

Снимка: Getty Images

Amazon Web Services (AWS) и OpenAI обявиха в понеделник многогодишно стратегическо партньорство, което ще осигури инфраструктурата от световна класа на AWS за изпълнение и мащабиране на основните работни натоварвания на OpenAI, свързани с изкуствен интелект (ИИ), считано от момента на сключването му.

Според Amazon, AWS има необичаен опит в управлението на мащабна AI инфраструктура сигурно, надеждно и в голям мащаб – с клъстери, надхвърлящи 500 000 чипа. Лидерството на AWS в облачната инфраструктура, съчетано с пионерските постижения на OpenAI в генеративния AI, ще помогне на милиони потребители да продължат да получават стойност от ChatGPT.

