Двойка се нанесе в гараж, за да спести пари и да стартира бизнес

Понякога нестандартните решения се оказват най-правилният път към успеха. МериХелън Майда и съпруга ѝ показват как една бизнес идея може да е над всичко. Вместо да следват традиционния път, те избират различна посока - да инвестират в мечтите си.

Вместо да се преместят в собствен дом, МериХелън и съпругът ѝ избират да обитават преустроен гаражен апартамент в двора на родителите ѝ. През пролетта на 2024 г., малко преди да завършат Millikin University в Декейтър, Илинойс, двамата се изправят пред труден избор за бъдещето си, предава Business Insider. Обмислят преместване в друг щат и откриване на кафе-бар, но финансовите ограничения заради студентските им заеми правят тези планове почти невъзможни.

Снимка: Getty Images/iStock

Тогава майката на МериХелън предлага по-достъпна алтернатива — да започнат с кафе камион. Идеята им допада и така се ражда Tmrw's Brew, който започва да обслужва събития в централен Илинойс. За да реализират проекта, те влагат всичките си спестявания в рамките на около шест месеца, което означава, че не им остават средства за наем или ипотека.

Решението за жилището също идва от семейството. Родителите ѝ, които преди близо 20 години построяват самостоятелен гараж с идея за работилница и място за отдих, предлагат той да бъде преустроен в малък апартамент. Така младото семейство получава възможност да живее без наем, докато развива бизнеса си — вариант, който те приемат без колебание и определят като идеален.

През май 2024 г. двойката се нанася в новото си жилище — студио с кухня, баня и отделен вход. Макар и компактно, пространството е функционално и уютно, обзаведено основно с мебели втора употреба. Те не плащат наем, но покриват личните си разходи и студентските заеми, което им позволява да се фокусират изцяло върху работата си.

С времето двамата оптимизират всяко кътче — от спалнята и дневната до малката кухня с кафе бар и банята, която все още не е напълно завършена. Въпреки ограниченията, те се чувстват комфортно и дори след почти две години не бързат да се изнесат. Животът в гаража им дава финансова свобода и възможност да инвестират в бъдещето си, включително и в нов дом, който планират да ремонтират.

Най-голямото предимство обаче остава близостта със семейството. Подкрепата на родителите и брат ѝ улеснява ежедневието им и им помага да се справят с предизвикателствата на стартиращия бизнес. Макар в началото да се притеснява как изглежда ситуацията им в очите на другите, днес МериХелън е убедена, че най-важното е да следваш това, към което си истински отдаден.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN