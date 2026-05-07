България предаде план за отказ от руски газ

България предаде план за отказ от руски газ

Документът представя цялостната стратегия на страната алтернативни източници

Страната ни официално предаде Националния план за диверсификация на доставките на природен газ на Европейската комисия. Това съобщиха от енергийното министерство, цитирано от БНР.

Планът е изготмен в съответствие с новиия европейски регламент за постепенно прекратяван на вноса за руски газ.

Документът представя цялостната стратегия на страната за гарантиране на сигурни, устойчиви и конкурентни доставки, основана на алтернативни източници, нови маршрути и модернизирана инфраструктура.

Планът поставя акцент върху развитието на Вертикалния газов коридор, разширяването на междусистемните връзки, увеличаването на капацитета на газохранилището в "Чирен" и достъпа до международните пазари на втечнен природен газ.

