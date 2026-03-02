Дума на деня: Гаранционен фонд

Какво означава "гаранционен фонд"?

Гаранционен фонд е специализирана институция в България, създадена със закон, която защитава интересите на пострадалите при пътнотранспортни произшествия. Основната му функция е да изплаща обезщетения в случаите, когато вредите са причинени от незастраховано моторно превозно средство или от неизвестен извършител. По този начин фондът гарантира, че пострадалите лица ще получат дължимото обезщетение дори при липса на валидна застраховка „Гражданска отговорност“.

Средствата на Гаранционния фонд се набират чрез вноски от застрахователните компании, които предлагат задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, както и чрез приходи от регресни искове срещу виновните водачи. Фондът поддържа и информационна система, която съдържа данни за сключените застраховки и подпомага контрола върху наличието на задължителна застраховка за МПС.

Освен обезщетителната си функция, Гаранционният фонд има и превантивна роля, като съдейства за повишаване на застрахователната дисциплина и за намаляване на броя на незастрахованите автомобили. Чрез своята дейност той допринася за по-голяма сигурност на участниците в движението и за стабилността на застрахователната система в страната.

