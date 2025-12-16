BGN → EUR

БГ Бизнес Най-честите коледни капани: Тези грешки ни струват скъпо по празниците

Най-честите коледни капани: Тези грешки ни струват скъпо по празниците

bTV Бизнес екип

Празниците са период на повече намаления заради стремежа към по-голям оборот, казва Габриела Руменова

По време на празниците потребителите са особено уязвими към подвеждащи търговски практики заради масовите промоции и по-емоционалното настроение за покупки. Това коментира Габриела Руменова от платформата за дискутиране на актуални потребителски казуси „Ние, потребителите“ пред БНР.

„По празниците често виждаме съобщения за намаления, защото търговците разчитат на по-голям оборот. Те използват доброто ни настроение и нагласата да купуваме, като ни подтикват с различни оферти. При намалените стоки задължително трябва да има три цени – старата в лева и новата, която трябва да бъде обозначена както в лева, така и в евро“, обяснява Руменова.

Обмяна на левове в евро: От какво да се пазят възрастните хора?

Тя подчерта, че рисковете в дигиталната среда са още по-големи. Най-подвеждащи често се оказват офертите в социалните мрежи, при които след онлайн плащане потребителите получават продукт, различен от рекламирания, или изобщо не получават нищо.

„Европейските институции вече са предвидили регулации за социалните мрежи, свързани с нелоялни търговски практики и опасни стоки. Въпреки това е изключително важно хората да проверяват историята на търговеца и конкретните потребителски отзиви, преди да направят поръчка“, съветва Руменова.

Сред често срещаните грешки тя посочва и емоционалното закупуване на техника, както и невнимателното подписване на договори с доставчици на услуги.

Какви ще са цените на колите след влизането на България в еврозоната?

„Консултантът в офиса обикновено изтъква предимствата, но умишлено премълчава определени тежести. Например месечните вноски може да не останат еднакви до края на договора, а някои услуги са безплатни само за няколко месеца и след това се заплащат, ако потребителят не се откаже навреме“, обяснява тя.

Руменова предупреди и за практиката хора да бъдат канени по телефона на презентации, където са подложени на силен натиск да подпишат неизгодни договори, да закупят прекалено скъпи продукти или да приемат кредити. В такива случаи потребителите имат законно право да се откажат от сделката в срок от 14 дни, като в договора е посочено къде се подава заявлението за оттегляне.

