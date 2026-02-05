Как 28-годишен и съпругата му натрупаха 1 млн. долара, без да заемат ръководни позиции?

Ключът към успеха им не е колко печелят, а как управляват и инвестират средствата си

28-годишният Себастиан Маркес и съпругата му Джулия разполагат с нетно богатство от малко над 1 милион долара, въпреки че никога не са заемали позиции със заплата от шестцифрена сума. Историята им е част от поредицата „Millennial Money“ на CNBC Make It и показва, че ключът към успеха им не е колко печелят, а как управляват и инвестират средствата си.

Пътят на Себастиан започва още в гимназията, когато с помощта на майка си купува малка, силно занемарена къща в Хановер, Онтарио. На 16 години той съчетава училището с няколко нископлатени работи и сам ремонтира имота, използвайки онлайн уроци, за да научи основни строителни умения. Шест месеца по-късно къщата е продадена с печалба, което запалва интереса му към препродажбата на имоти.

Снимка: Getty Images/iStock

В периода между 2013 и 2022 г. Себастиан продава общо девет имота, докато работи в Walmart и учи в колеж, реализирайки печалба от около 343 700 долара. Днес двойката притежава два имота – основното си жилище и двуфамилен имот под наем. Основната част от тяхното богатство идва именно от недвижими имоти и от инвестиции в криптовалути.

По отношение на доходите си, нито Себастиан, нито Джулия някога са получавали поотделно шестцифрена заплата. През 2025 г. Себастиан очаква доход от около 57 500 долара като бизнес консултант, а Джулия – около 64 500 долара като медицинска сестра. Към това се добавят приблизително 14 500 долара от наем, което формира общ годишен доход на домакинството от около 136 500 долара.

Значителна роля в натрупването на богатството им играе строгото бюджетиране. Себастиан води подробни електронни таблици за разходи, спестявания, нетно състояние и дори за дребни пера като гориво и здраве. Двойката редовно преглежда финансите си и инвестира около 15% от доходите си в индексни фондове, като поддържа сходни възгледи за харченето и дългосрочните цели.

Около 400 000 долара от нетното им богатство идват от криптовалути, след като през 2019 г. Себастиан инвестира около 25 000 долара в биткойн и етериум като дългосрочен, премерен риск. Днес той вярва, че благодарение на ранните и последователни инвестиции може да постигне финансова независимост още около 35-годишна възраст, като подчертава, че целта му не е пенсиониране, а свобода на избор.

