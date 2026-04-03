Дни преди Великден: Колко струва един почивен ден в Европа?

Всеки допълнителен празник води до малък спад в годишното производство

Европа разполага с много официални празници годишно, но примерът на Дания показа, че премахването дори на един от тях има своята цена, особено когато става дума за финансиране на армията. Всяка пролет в много европейски страни магазините затварят заради поредица от празнични дни, предава Еuronews.

Сред тях са Великденският понеделник, Денят на труда, Възнесение Господне и Петдесетница – все официални празници, които се отбелязват в периода от март до май. Това време традиционно е наситено с почивни дни в голяма част от континента.

От години икономисти, а вероятно и някои работодатели, които се интересуват от разходите, поставят неудобния въпрос каква е реалната цена на платения отпуск за служителите. Дания даде ясен отговор през 2024 г., когато правителството премахна Великия молитвен ден (Store Bededag) – почти 340-годишен лутерански празник, отбелязван в четвъртия петък след Великден – с цел да осигури средства за въоръжение.

Според изчисленията на Копенхаген тази мярка ще донесе около 3 милиарда датски крони (400 милиона евро) допълнителни годишни данъчни приходи, необходими за увеличаване на разходите за отбрана до целта на НАТО от 2% от БВП. Решението беше прието през февруари 2023 г. и влезе в сила година по-късно, като предизвика протести и вълна от неофициални болнични в първия отменен празничен ден.

Това е един от най-ясните съвременни примери за това как държавата определя стойността на един почивен ден, макар че Дания не е единствената страна, предприела подобна стъпка. През 2012 г. Португалия премахна четири официални празника – два граждански и два религиозни – като част от мерките за икономии след кризата, но ги възстанови през 2016 г., когато фискалният натиск намаля.

Изследванията по темата показват, че ефектите не са еднозначни. Икономистите срещат трудности да изолират влиянието на подобни решения, но данни сочат, че всеки допълнителен празник води до малък спад в годишното производство, частично компенсиран от сектори като туризъм и услуги. В същото време по-малкото работни дни се свързват с по-малко трудови инциденти и по-високи нива на краткосрочно благосъстояние – фактори, които не се отразяват пряко в БВП, но имат значение за общото качество на живот.