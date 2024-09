Диванът от "Приятели", ризата на Джоуи - предмети от хитовия сериал се продават на търг

Срещу каква сума можем да се сдобием с тях?

По повод 30-годишнината на "Приятели" аукционна къща пусна на търг емблематични предмети от хитовия сериал. Сред най-емблематичните от тях е диванът от кафето, на който често седят главните герои във филма.

За него към момента са направени 8 залога и цената му е достигнала 8000 долара става ясно от уебсайта на аукционната къща juliensauctions.com.

Бандата прекарва много известни сцени на главния оранжев диван на „Сентръл Перк“, за да се шегуват и да демонстрират химията между актьорите.

Този артикул, моделиран по оригинала от Warner Bros., има оранжеви кадифени възглавници и облегалки с издълбани кафяви панели от смола, лакирани да изглеждат като дървени, и пискюли в меден цвят. Към него на търга е включен оригинален сертификат за автентичност, издаден от Warner Bros. Discovery Global Archives & Preservation Services. Размерите му са 229 cm x 114,5 cm x 102 cm.

Феновете на "Приятели" могат да се сдобият и с раирана риза, носена от Джоуи Трибиани. До момента има 7 залога, а цената достига 1750 долара. Ризата с къс ръкав и копчета е с кафяви пластмасови копчета и шарка на райета в кафяво, бордо и тен. Етикет „Ben Sherman“. Размер 4/XL.

Снимка: JuliensAuctions.com

Джоуи може да бъде видян да носи ризата в сезон 10, епизод 1, озаглавен „The One After Joey and Rachel Kiss“ (След като Джоуи и Рейчъл се целунаха), в сцената в самолета, когато се прибира от Барбадос, когато се опитва да признае на Рос, че с Рейчъл са се целунали.