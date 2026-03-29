Стотици тийнейджъри ограничават социалните мрежи за 6 седмици в мащабно проучване

Стотици британски тийнейджъри ще участват в шестседмичен експеримент с ограничения върху социалните медии като част от мащабно правителствено проучване. Инициативата се провежда паралелно с консултация, която трябва да реши дали Обединеното кралство да въведе забрана за достъп до социални мрежи за лица под 16 години, подобно на модела в Австралия.

В рамките на пилотния проект, обхващащ четирите части на страната, социалните приложения на около 300 младежи ще бъдат напълно деактивирани, симулирайки реална забрана в домашни условия. При друга група достъпът ще бъде ограничен – например чрез нощни блокировки или максимум един час дневно в популярни платформи като Instagram, TikTok и Snapchat. Контролна група няма да има ограничения, за да може да се направи сравнение между различните сценарии, предава The Guardian.

Министърът на технологиите Лиз Кендъл подчерта, че целта е да се изпробват различни подходи в реална среда. По думите ѝ тези пилотни програми ще осигурят необходимите данни за бъдещи решения, базирани на реалния опит на семействата. Междувременно близо 30 000 родители и деца вече са участвали в националната консултация за дигитално благополучие, която продължава до края на май.

Паралелно с това се провежда и независимо научно изследване, финансирано от Wellcome Trust и ръководено от учени от Брадфорд и Кеймбридж. В него ще участват около 4000 ученици на възраст 12–15 години. Проучването ще анализира влиянието на ограниченото използване на социални медии върху фактори като тревожност, сън, социални контакти, самочувствие, училищно присъствие и тормоз.

Политическият натиск върху правителството се засилва, като редица държави, включително Франция, Испания и Индонезия, също обмислят подобни ограничения. Европейският парламент вече прие резолюция по темата, което допълнително подхранва дебата за защита на децата от рисковете на неограничения достъп до интернет. Въпреки това, наскоро предложена забрана беше отхвърлена, но предстои ново гласуване по изменен законопроект.

Критиците на подхода смятат, че пилотните мерки не са достатъчни. Лорд Джон Наш заяви, че те прехвърлят отговорността върху родителите, вместо да държат технологичните компании отговорни. Родители също изразяват сериозни притеснения и настояват за незабавни действия, подчертавайки, че вече се борят сами с ефектите от социалните мрежи върху децата си. От своя страна, организацията NSPCC призовава за по-строги регулации, включително ограничения за деца под 13 години и мерки срещу пристрастяващите механизми в платформите.

