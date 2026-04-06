Наемите в Германия са нараснали с почти 70% за последните 10 години

В коя част на страната се отчина най-голям ръст?

Новите наеми в големите градове в Германия са нараснали значително през последните десет години, като средното увеличение достига около 43 процента, а в Берлин – до 69 процента, показват данни на федералното правителство, цитирани от ДПА. Информацията е предоставена в отговор на парламентарен въпрос от депутата на „Левицата“ (Die Linke) Карен Лей, предава БТА.

По данни на Министерството на строителството, базирани на онлайн обяви за наеми без включени допълнителни разходи за жилища в 14 големи града, в Берлин цените са се покачили от 9,02 евро на квадратен метър през 2016 г. до 15,25 евро през 2025 година. След столицата най-голям ръст се отчита в Лайпциг – 67 процента, следван от Бремен и Дуисбург с по 46 процента.

Есен и Дюселдорф също регистрират увеличение от по 43 процента, а Хамбург – 42 процента. Въпреки по-ниския ръст от 37 процента, Мюнхен остава най-скъпият град за нови наеми със средно 21,29 евро на квадратен метър през 2025 година.

Във Франкфурт на Майн наемите достигат 16,58 евро след увеличение от 39 процента, а в Щутгарт – 16,06 евро при ръст от 37 процента. От министерството подчертават, че данните от онлайн обявите не обхващат целия пазар, тъй като съществуват и други начини за наемане, като чрез жилищни дружества или директни договорки, при които цените може да са по-ниски.

Карен Лей определя ситуацията като „експлозия на наемите“ и я характеризира като политически неуспех. По думите ѝ действащата „спирачка на наемите“, въведена през юни 2015 година и ограничаваща цените до 10 процента над средните за съответния район, има ограничен ефект заради множество изключения. От „Левицата“ настояват за национален таван на наемите и по-строги мерки срещу спекулативното увеличение на цените.