Държава вкара в затвора сина на президента заради продажба на самолет от националната авиолиния

Присъдата може да бъде наламалена ако той върне на държавата 255 хил долара

Един от синовете на дългогодишния президент на Екваториална Гвинея, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, беше осъден на шест години затвор заради продажбата на самолет, собственост на националната авиокомпания. Решението предизвиква бурни реакции в страна, където подобни случай досега са оставали без последствия.

Снимка: iStock

Руслан Обианг Нсуе e 50-годишен и бе признат за виновен от съд в столицата Малабо за незаконната продажба на самолет тип ATR 72-500, собственост на държавния авиопревозвач Ceiba Intercontinental. Самолетът е бил продаден на испанска компания, а приходите от сделката така и не са постъпили в бюджета на авиокомпанията, съобщи директорът на пресслужбата на Върховния съд Иларио Митого. Според него Обианг Нсуе може да избегне ефективната присъда, ако възстанови на държавата около 255 000 долара, както и допълнителни суми под формата на глоби и обезщетения, предава Nigerian tribune.

Присъдата идва след продължително разследване, започнало през 2023 г., когато Руслан Обианг Нсуе бе поставен под домашен арест. Заповедта за ареста беше издадена от неговия полубрат — вицепрезидента Теодоро Нгема Обианг Манге. Обианг Нсуе е оправдан по отделни обвинения за злоупотреба с власт и присвояване.

Той е не само бивш директор на националната авиокомпания, но и бивш държавен секретар по спорта и младежта. Той е част от голямото и влиятелно семейство на президента Теодоро Обианг Нгема Мбасого — най-дълго управляващият държавен глава в света, с 46 години на власт. Управлението му е белязано от чести обвинения в корупция, авторитаризъм и потискане на опозицията, въпреки че Екваториална Гвинея е една от най-богатите на петрол страни в Централна Африка.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN