Данъчни приходи - кои държави събират най-много?

Приходите от данъци и социални вноски в ЕС през 2023 г. са около 6,9 трилиона евро

Данъчните приходи са ключово средство за правителствата да финансират обществени услуги като здравеопазване и образование, но данъчните ставки варират значително в различните части на Европа. Един от начините да се сравнят фискалните подходи е да се разгледат нивата на данъчните приходи като дял от националния продукт (БВП).

Според Евростат общото съотношение данъци към БВП в ЕС е 40,0% през 2023 г., но кои държави се открояват в Европа? Когато разгледаме ЕС, Обединеното кралство, Турция и страните от ЕАСТ (Европейската асоциация за свободна търговия), този дял варира от 22,7% в Ирландия до 45,6% във Франция.

На върха на класацията, Белгия (44,8%), Дания (44,7%) и Австрия (43,5%) са непосредствено след Франция. С изключение на Исландия, останалите скандинавски страни също отчитат високи съотношения данъци към БВП, като Финландия, Швеция и Норвегия имат съответно 42,7%, 42,6% и 41,8%.

Люксембург (41,9%), Италия (41,7%), Гърция (40,7%) и Германия (40,3%) също са над средното за ЕС.

Данъчните приходи, включително социалните вноски, са под 30% от БВП в Турция (23,5%), Швейцария (26,9%), Малта (27,1%), Румъния (27,3%) и България (29,9%).

Литва, Латвия, Естония, Чехия, Унгария и Словакия се нареждат над най-ниската група, макар че техните съотношения също са относително скромни — около 32% до 35%, съобщава Euronews.

Сред петте най-големи европейски икономики, Обединеното кралство има най-ниско съотношение данъци към БВП — 35,3%, следвано от Испания с 37,0%. Останалите три — Германия, Франция и Италия — са над средното за ЕС. Данните за Обединеното кралство и Турция са от ОИСР, която не е пряко сравнима с данните на Евростат, тъй като методологични различия могат да доведат до леки неточности.

Защо съотношенията са по-ниски в Ирландия, Турция и Швейцария?

Александър Менгден, анализатор по политики във фондация Tax Foundation Europe, отбелязва, че Ирландия, Турция и Швейцария разказват три различни истории за причините, поради които съотношенията данъци към БВП се различават в страните от ОИСР.

„Ирландия често се откроява като изключение при сравнения, базирани на БВП, заради изключително високите нива на преки чуждестранни инвестиции, привлечени отчасти от ниския корпоративен данък от 12,5%“, казва Менгден пред Euronews Business. Това непропорционално влияе на БВП спрямо други икономически показатели.

Той обяснява, че за работник със средна заплата данъчната тежест върху труда в Ирландия е само малко над средното за ОИСР.

Споменавайки, че икономическият растеж на Ирландия е надхвърлил 20% през 2015 г., задвижен основно от трансфера на интелектуалната собственост на технологичния гигант Apple към Ирландия, д-р Том МакДонъл, съдиректор на Института за икономически изследвания Невин, пояснява: „Ирландските икономисти коригират тези изкривявания, свързани с глобализацията, чрез използването на специална мярка на продукция, наречена GNI, която по-добре отразява реалната икономическа активност в Ирландия.“

БВП измерва стойността на стоките и услугите, произведени в дадена страна, докато Брутният национален доход (GNI) отчита и доходите на жителите на страната, включително постъпленията от чужбина.

Турция: Ограничени възможности на държавата да събира данъци

Менгден обяснява, че Турция има най-нисък БВП на глава от населението сред всички европейски членки на ОИСР, а това често върви ръка за ръка с по-ниски съотношения данъци към БВП.

„Това обикновено отразява по-ограничени възможности на държавата да събира данъци — например заради относително големия сив сектор, както и политически решения, които ограничават приходите“, допълва той.

Той посочва, че в случая на Турция ДДС обхваща едва около 40% от крайната консумация — най-тясната база сред европейските страни в ОИСР. Сивата икономика включва легални стоки и услуги, които съзнателно се укриват от държавните органи, за да се избегне плащане на данъци и социални осигуровки.

Швейцария: Ниско съотношение, но богата страна

За разлика от това, Швейцария е уникална с това, че поддържа ниско съотношение данъци към БВП и в същото време е една от най-богатите страни в Европа, според Александър Менгден.

Той обяснява, че това отразява както целенасочената политика на федерално ниво да се запази относително ниска данъчна тежест, така и силната конкуренция между общините и кантоните, която позволява на жителите да избират между различни комбинации от данъчни ставки и обществени услуги.

Обща сума на данъчните приходи

В абсолютни стойности приходите от данъци и социални вноски в ЕС през 2023 г. са около 6,9 трилиона евро.

През 2023 г. три европейски държави са регистрирали данъчни приходи, надвишаващи един трилион евро. Германия е събрала най-голяма сума — около 1,7 трлн. евро. Във Франция данъчните постъпления са достигнали 1,3 трлн. евро, а в Обединеното кралство — около 1,1 трлн. евро (950 милиарда паунда).

Италия е събрала 887 млрд. евро, което я нарежда на четвърто място, а Испания е пета с 555 млрд. евро. С 5,6 млрд. евро Малта отчита най-ниските данъчни приходи в Европа.

Според Европейската комисия близо 90% от доходите, достъпни на националните правителства в ЕС, произлизат от данъци.

Тези приходи са основно средство за финансиране на обществени услуги и, когато те не са достатъчни, държавите могат да бъдат принудени да заемат средства, създавайки бъдещи задължения за изплащане на дълг.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN