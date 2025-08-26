България привлече нови 300 млн. лв. чрез 3-годишни държавни ценни книжа

Какво означава това?

Министерството на финансите успешно пласира допълнителни 300 млн. лв. чрез преотваряне на 3-годишна емисия държавни ценни книжа (ДЦК). Така общият обем на емисията вече достига 1,3 млрд. лв., съобщава БГНЕС.

Емисията е деноминирана в лева, с падеж на 22 януари 2028 г., и носи фиксиран годишен купон от 2,75%.

Силен интерес от инвеститори

На проведения на 25 август аукцион търсенето надхвърли предложеното количество. Подадените поръчки достигнаха 386,85 млн. лв., при приети 300 млн. лв., което се равнява на коефициент на покритие от 1,29.

Среднопретеглената годишна доходност за инвеститорите е 2,40% – по-ниска от купонната лихва, което показва, че пазарът оценява емисията като сравнително сигурна.

Най-нисък спред спрямо германските облигации

Разликата спрямо доходността на германските федерални облигации – считани за най-сигурните в еврозоната – е едва 42 базисни точки (0,42%). Това е най-ниското ниво, регистрирано за тази емисия досега, и сигнал за засилено доверие към българския дълг.

Снимка: БГНЕС

С новия аукцион държавата не само осигурява свеж ресурс от пазара при изгодни условия, но и изпраща сигнал за стабилност. Инвеститорите са готови да финансират България при доходности, близки до тези на водещите икономики в Европа – ясен знак за нисък риск и добро възприемане на страната от пазарите.

