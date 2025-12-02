Човекът, който вдигна Лукойл "на крака", се отказа от всичко: Той спечели милиарди

Той е роден в Украйна, но живее в Монако

Съоснователят и инвеститор на Лукойл Леонид Федун продаде дела си в компанията по-рано тази година, пише Reuters. Според анализи, той е трябвало да получи 7 милиарда долара за това , но компанията все пак обяви, че ще анулира всички акции, закупени миналата и тази година.

Съоснователят на Лукойл Леонид Федун , на 69 години , продаде дела си в компанията на стойност около 7 милиарда долара, слагайки край на 30-годишна кариера , която превърна руската петролна компания в глобален гигант, съобщава сръбската медия B92.

Въпреки че успешно избягва западните санкции от началото на войната в Украйна, Лукойл беше директно ограничена през октомври, което я накара да продаде активите си по целия свят. Първият потенциален купувач беше друга руска компания, Роснефт. Но тя също е под санкции .

Федун, който е роден в Украйна, но живее в Монако, е продал обратно своя 10-процентен дял на компанията по-рано тази година. През август компанията заяви, че ще анулира около 76 милиона акции, или 11% от общия си капитал, които са били изкупени обратно през последната и тази година.

Оттегляне след агресията срещу Украйна

Според някои оценки делът на Федун се оценяваше на около 7 милиарда долара. Не е известно обаче дали той действително е получил толкова, тъй като Лукойл отказа коментар по сделката.

Федун забогатява по време на приватизацията през 90-те години, когато той и Вагит Алекперов участват в превземането на ключови западносибирски нефтени находища и изграждането на Лукойл. Алекперов се занимава с възстановяване на производството, а Федун - с придобивания.

След като Путин консолидира държавния контрол, Лукойл избегна сценария с Юкос , който се срина за една нощ. Федун привлече вниманието с инвестициите си в спортния клуб Спартак Москва. След като Русия започна конфликта си с Украйна, Алекперов се оттегли поради санкциите, а Федун подаде оставка като вицепрезидент, продаде Спартак, премести се в Монако и започна да намалява инвестициите си в Русия.

