Част от посещаващите САЩ ще трябва да плащат гаранции до 15 000 долара

Таксата подлежи на възстановяване при спазване на определени условия

Туристите и бизнес пътуващите от Замбия и Малави ще трябва да платят депозит до 15 000 долара, когато кандидатстват за американска виза, обяви Държавният департамент на САЩ, предаде CNN. Мярката на практика представлява визова забрана за двете африкански държави, които са сред най-бедните в света.

В съобщението, публикувано във вторник, се подчертава, че плащането на визовия депозит не гарантира издаването на виза. Таксата подлежи на възстановяване при спазване на определени условия.

Администрацията на Тръмп продължава агресивната си политика срещу имиграцията, като затяга изискванията за получаване на американски визи.

Визовият депозит се въвежда паралелно с планираната нова такса от 250 долара, наречена „такса за визова коректност“, която чуждестранните посетители ще трябва да заплащат отделно от стандартната визова такса. Сумата подлежи на възстановяване, при условие че пътуващите спазят визовите си изисквания

Визовите депозити са насочени към посетители от държави, които според американските власти имат висок процент на нарушения на визовия престой.

