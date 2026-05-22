1 USD
1.1599 BGN
Петрол
88.25 $/барел
Bitcoin
$77,647.7
БГ Бизнес Затвориха временно няколко туристически обекта заради нередности

Затвориха временно няколко туристически обекта заради нередности

bTV Бизнес екип

Какви са нарушенията

Комисията за защита на потребителите (КЗП) временно затвори няколко туристически обекта, съобщиха от институцията.

След извършени проверки в различни населени места в страната, инспекторите на КЗП са установили случаи на предоставяне на туристически услуги без необходимата категоризация, липса на валидни удостоверения за дейност, както и заблуждаващи твърдения за предоставяне на несъществуващи удобства. 

Сред нарушителите са туристически обекти, рекламирани като СПА комплекси и места за настаняване с ресторант и допълнителни удобства, без реално да разполагат със сертифицирани СПА услуги или категоризирани заведения за хранене. Проверки на КЗП са установили и обекти, функциониращи без валидна категоризация, въпреки че приемат гости и извършват търговска дейност. 

В отделни случаи са установени туристически обекти и заведения за хранене, които продължават да работят без необходимите документи, като на видно място не са представени удостоверения за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, пише БТА. 

За установените нередности  КЗП е приложила принудителни административни мерки „временно затваряне на туристически обект“, като са съставени и актове за административни нарушения.

Комисията напомня, че коректната и прозрачна информация към потребителите не е формалност, а законово задължение. Подвеждащата реклама и предоставянето на туристически услуги в некатегоризирани обекти застрашават правото на потребителите да направят информиран избор и подкопават доверието в туристическия сектор.

Контролът от страна на КЗП преди старта на активния летен сезон ще бъде още по-засилен и в тясно взаимодействие с останалите компетентни органи. Комисията ще продължи да прилага всички предвидени в закона мерки срещу некоректни търговци.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

