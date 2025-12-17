BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66086 BGN
Петрол
59.19 $/барел
Bitcoin
$87,164.4
Последвайте ни
1 USD
1.66086 BGN
Петрол
59.19 $/барел
Bitcoin
$87,164.4
БГ Бизнес Курсът на долара за 17 декември 2025 г.

Курсът на долара за 17 декември 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Към днешна дата доларът се продава за 1,66086 лева

Единната валута поевтинява с 0,31 на сто до 1,1712 долара за едно евро. Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на ниво от 1,1776 долара. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата