Курсът на долара за 17 декември 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,66086 лева.

Единната валута поевтинява с 0,31 на сто до 1,1712 долара за едно евро. Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на ниво от 1,1776 долара.

