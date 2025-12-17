Курсът на долара за 17 декември 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Хитър трик, с който ще забравите за зимното стържене на стъклото на колата сутрин
Нещо, което го има във всяка къща ще ви помогне
Към днешна дата доларът се продава за 1,66086 лева.
Единната валута поевтинява с 0,31 на сто до 1,1712 долара за едно евро. Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на ниво от 1,1776 долара.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Нещо, което го има във всяка къща ще ви помогне
С какво ще разполага терминалът?
Зоната ще се намира край основния път за кв. "Ветрен“