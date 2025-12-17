Курсът на еврото за 17 декември 2025 г.

Еврото се търгува за 1.95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара се понижава в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута поевтинява с 0,31 на сто до 1,1712 долара за едно евро. Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на ниво от 1,1776 долара. Въпреки сутрешното си поевтиняване еврото остава близо до 12-седмичния връх, който достигна в предходната сесия, преди решението на Европейската централна банка в четвъртък, когато се очаква централната банка да запази лихвите без промяна.

