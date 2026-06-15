Цените на петрола спаднаха след обявеното от САЩ и Иран споразумение

И двата сорта достигнаха най-ниските си нива от 10 март насам

Цените на петрола намаляха до най-ниски нива от март в днешната азиатска сесия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп и заместник-министърът на външните работи на Иран обявиха, че са постигнали споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток, което предвижда възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Reuters, цитирано от БТА.

Цените на петрола се понижиха рязко в понеделник, след като се появиха сигнали за възможно споразумение между САЩ и Иран и за нормализиране на корабоплаването през Ормузкия проток.

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Към 07:15 ч. българско време фючърсите на суровия петрол Брент поевтиняха с 4,08 долара (4,7%) до 83,25 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) спадна с 4,35 долара (5,1%) до 80,53 долара за барел спрямо цената на затваряне в петък.

И двата сорта достигнаха най-ниските си нива от 10 март насам, след като още в края на миналата седмица загубиха над 3% от стойността си.

Според пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който посредничи в преговорите, САЩ и Иран ще подпишат меморандум за разбирателство в Швейцария в петък. Междувременно президентът Доналд Тръмп обяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен за свободно корабоплаване без такси за преминаване, а американската морска блокада на иранските пристанища ще бъде прекратена.

Иранската агенция „Мехр“ съобщи, че проектоспоразумението предвижда възобновяване на трафика през Ормузкия проток в рамките на 30 дни при условия, договорени с Техеран.

„Геополитическата премия, която беше включена в цените на петрола, сега бързо се стопява, тъй като пазарите започват да оценяват перспективата за възстановяване на доставките“, коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade.

След избухването на войната корабоплаването през Ормузкия проток беше почти напълно преустановено, което в продължение на повече от три месеца ограничи значителна част от световните доставки на петрол и природен газ.

Инвеститорите сега следят колко бързо производителите в Близкия изток ще възстановят добива и износа си след щетите върху енергийната инфраструктура, както и дали корабният трафик ще се нормализира.

Според Вивек Дхар, стратег по суровините в Commonwealth Bank of Australia, е достатъчно петролните потоци през Ормузкия проток да достигнат 60–70% от нивата отпреди войната, за да се върнат очакванията за свръхпредлагане на световния пазар.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че по-широкообхватно споразумение ще бъде договорено по време на 60-дневен период на примирие.

В неделя Великобритания, Франция, Германия и Италия обявиха, че са готови да отменят санкциите срещу Иран, ако страната предприеме конкретни стъпки за ограничаване на ядрената си програма.

„След първоначалната реакция на пазара вниманието ще се насочи към реалния темп на възстановяване на доставките и към изпълнението на договорените ангажименти“, посочи Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova.

По думите ѝ, въпреки края на конфликта и постепенното възстановяване на доставките през Ормузкия проток, последствията от войната няма да бъдат преодолени бързо. Освен физическите щети по енергийната инфраструктура, много държави вносители продължават да изпитват натиск от високите енергийни разходи, натрупани през последните месеци.