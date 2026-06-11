Цените на петрола рязко обърнаха посоката и се понижават

Какви са причините?

Цените на петрола се понижиха в следобедната търговия, след като инвеститорите прецениха, че засега реалното отражение на последната ескалация между САЩ и Иран върху глобалните доставки остава ограничено. Това се случи въпреки опасенията за корабоплаването през Ормузкия проток. По-рано през деня котировките се повишиха вследствие на новото изостряне на отношенията между Вашингтон и Техеран, предава БТА.

Към 15:30 ч. българско време фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,21 долара, или 1,21%, до 91,89 долара за барел. Американският лек суров петрол загуби 1,04 долара, или 1,04%, достигайки 88,99 долара за барел. По-рано през сесията и двата основни контракта бяха поскъпнали с повече от 2 долара на барел.

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Напрежението на пазарите се засили, след като Иран обяви затварянето на Ормузкия проток в отговор на нови американски удари по ирански цели. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е готова да предприеме допълнителни военни действия, ако не бъде постигнато мирно споразумение. В същото време трима ирански източници са съобщили пред Ройтерс, че се активизират усилията за постигане на предварителна договореност между двете страни, включително обсъждане на механизъм за освобождаване на замразени ирански активи.

Според анализатори по-слабото търсене на горива в Китай също ограничава натиска върху цените на петрола. Намаленото потребление на бензин и дизел, както и по-ниският внос на суров петрол от втората по големина икономика в света, компенсират част от ефекта на геополитическото напрежение. Междувременно иранското военно командване обяви, че Ормузкият проток е затворен за петролни танкери и търговски кораби и предупреди, че плавателни съдове, които се опитат да преминат, могат да станат обект на атаки.

Въпреки това има признаци, че доставките не са засегнати в мащаба, от който пазарите първоначално се опасяваха. Американските военни съобщиха, че търговски кораби продължават да преминават през протока, а по техни данни нито един американски военен кораб не е бил ударен в района. Представители на индийски рафинерии също заявиха пред Ройтерс, че разполагат с достатъчни количества суров петрол поне до август, независимо от инцидентите с кораби край бреговете на Оман през последните дни.

Допълнителна подкрепа за цените оказаха данните за петролните запаси в САЩ. Според Управлението за енергийна информация (EIA) търговските запаси от суров петрол са намалели със 7,2 милиона барела до 426,5 милиона барела за седмицата до 5 юни, което е по-голям спад от очакваните около 4 милиона барела. В същото време проучване на Ройтерс показва, че добивът на ОПЕК през май е достигнал най-ниското си равнище за повече от 20 години заради ограничения износ на Иран и затруднените доставки от други производители в Персийския залив. Междувременно ОПЕК понижи за трети пореден месец прогнозата си за ръста на световното търсене на петрол през 2026 г. до 970 000 барела дневно, като продължава да очаква по-ограничено влияние на конфликта в Иран върху глобалното потребление.