Цените на петрола поеха леко надолу след вчерашния рязък ръст

Фючърсите на международният бенчмарк Брент до 113 долара за барел

Цените на петрола леко спаднаха в днешната азиатска търговия, след като вчера отбелязаха рязък ръст заради подновеното напрежение между САЩ и Иран, предаде Си Ен Би Си. Инвеститорите анализират риска от незабавни прекъсвания на петролните доставки на фона на информации за атаки срещу кораби в Ормузкия проток.

Фючърсите на международният бенчмарк Брент, който е референтен за Европа, намаляха с 1,26 на сто до 113 долара за барел, докато котировките на на американския лек суров петрол West Texas Intermediate изтриха 2,12 на сто до 104,16 долара за барел.

Цените на Брент и американския лек суров вчера нараснаха съответно с 6 и 4 на сто, тъй като крехкото примирие между САЩ и Иран изглеждаше напът да се разпадне, след като Обединените арабски емирства бяха ударени от ирански дронове и ракети, а Вашингтон заяви, че е потопил ирански лодки в Ормузкия проток.

В интервю за "Фокс нюз" американският президент Доналд Тръмп предупреди, че Иран ще бъде "изтрит от лицето на земята", ако нападне американски кораби, охраняващи търговския трафик през протока.

В отделен пост в "Трут соушъл" (Truth Social) Тръмп заяви, че южнокорейски товарен кораб е бил обстрелван до бреговете на Иран, като добави: "Може би е време Южна Корея да дойде и да се присъедини към мисията!".

Междувременно "Голдман Сакс" (Goldman Sachs) предупреди, че световните запаси от петрол все още не са на критично ниски нива, но темпът на изчерпването им и неравномерното разпределение между регионите пораждат опасения за недостиг на локално ниво, предаде БТА.

Според американската банка леснодостъпните резерви от рафинирани продукти се изчерпват бързо, особено по отношение на нефтохимическите суровини като нафтата и втечнения нефтен газ, както и при реактивното гориво.

Изпълнителният директор на петролната компания "Шеврон" (Chevron) Майк Уърт предупреди в понеделник, че недостигът на гориво се превръща във все по-голяма тревога в някои региони на света, докато Ормузкият проток, през който обичайно преминат около една пета от световните петролни доставки, остава затворен.

"Мисля, че когато хората погледнат реалността на много ограничените доставки, това не е просто въпрос на цена", каза Уърт по време на глобалната конференция на Института "Милкен". "Всъщност въпросът е – можем ли да се сдобием с гориво? Мисля, че в течение на следващите няколко седмици ще видим как тези ефекти започват да се разпространяват в цялата система", посочи той.

Общите световни петролни запаси , включително суров петрол и рафинирани продукти, съхранявани както на сушата, така и на кораби в морето, се оценяват на около 101 дни от настоящото търсене и могат да спаднат до 98 дни до края на май, според анализи на "Голдман Сакс".