БГ Бизнес Дупката в бюджета се увеличи с още 250 млн. евро

bTV Бизнес екип

Дефицитът в хазната от началото на годината вече е 1.75 млрд. евро

И през април има увеличение на бюджетния дефицит с нови 250 млн. евро. Това показват предварителните данни на Министерството на финансите.

Нарастването на "дупката" е неочаквано, защото служебният министър Георги Клисурски преди дни обяви, че поне през април бюджетът ще е балансиран - тоест разходите няма да превишават приходите. Но явно не така и дефицитът в хазната от началото на годината вече е 1.75 млрд. евро. За сравнение към края на април 2025 г. бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) беше минус 1 млрд. евро. 

Все пак има намаление на скоростта на разширяване на "дупката" - през февруари тя нарасна с 900 млн. евро, през март с още 600 млн. евро, пише "Сега". 

Преди дни служебният кабинет прибра 1.4 млрд. евро от Българската банка за развитие (ББР). Според министър Клисурски те не са "запълнили" част от дупката,  а са насочени към фискалния резерв. 

Разходите по консолидираната фискална програма към април 2026 г. са в размер на 15.8 млрд. евро - при 13.5 млрд. евро година по-рано. По-големи са социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и др. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

