Цените на алкохола в Европа: В кои страни е най-скъп?

1,50 евро от всеки 100 евро разходи на домакинствата в ЕС отиват за алкохолни напитки

Цените на алкохола в Европа варират значително в различните държави, като основна причина за това често са данъчните политики, насочени към ограничаване на вредите от употребата на алкохол. По данни на Евростат около 1,50 евро от всеки 100 евро разходи на домакинствата в ЕС отиват за алкохолни напитки, но този дял се различава осезаемо между отделните страни. Индексът на ценовите нива, който сравнява стойността на еднаква кошница напитки из целия континент, показва тези разлики най-ясно - средното равнище за ЕС е 100, като стойност над него означава по-високи цени, а под него — по-ниски.

Снимка: iStock

По данни към 2024 г. Исландия се откроява като страната с най-високи цени на алкохола сред 36 европейски държави (членки на ЕС, кандидатки и страни от ЕАСТ). Там една кошница напитки, струваща 100 евро в ЕС, достига 285 евро — с 185% над средното равнище. Подобно високи стойности се наблюдават и в Норвегия (226 евро), Финландия (210 евро), Турция (203 евро) и Ирландия (198 евро). Скандинавските държави доминират в горната част на класацията: и Швеция (146 евро), и Дания (125 евро) надвишават средното за ЕС, предава Еuronews.

В другия край на скалата се нареждат Италия, Германия и Австрия, където алкохолът е най-достъпен като цена. В Италия кошницата излиза 84 евро — с 16% по-ниско от средното за ЕС; в Германия — 87 евро, а в Австрия — 90 евро. Испания също е сред по-евтините пазари с 91 евро. Така в големите икономики на ЕС алкохолът като цяло струва по-малко от средното, с изключение на Франция, която при 102 евро е само леко над него.

Снимка: Pexels

Тези сравнения не включват доходите на населението, подчертават експерти. Проф. Колин Ангъс от Университета в Шефилд отбелязва, че ниските цени не означават непременно висока достъпност, ако разполагаемите доходи също са ниски. Според него данъчното облагане е ключов двигател на разликите в цените, като в Северна Европа по-високите данъчни ставки са въведени в отговор на високите нива на консумация и свързаните с това вреди. През 2020 г., когато Обединеното кралство още участваше в сравненията, неговият индекс достигаше 139 при средно 100 за ЕС.

Д-р Якоб Мантей от Хамбургския университет допълва, че акцизните ставки върху различните видове алкохол са основната причина за ценовите различия. През 2020 г. Финландия, Турция, Норвегия, Естония и Исландия имат най-висок дял на данъците в крайната цена на бирата — между 28% и 39%, докато при спиртните напитки този дял често достига 50% или повече. В страни с ниски акцизи делът пада до 10%. Той подчертава, че увеличаването на данъците носи и по-високи приходи за държавата, а не е насочено единствено към ограничаване на потреблението.

