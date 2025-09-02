Цената на златото се повиши до рекордните 3500 долара

Фючърсите с доставка през декември нараснаха с 1,4% до 3 563,40 долара

На 2 септември цената на златото отбеляза шесто поредно повишение, достигайки нов исторически връх. Основни фактори за този ръст бяха отслабването на щатския долар и засилените очаквания, че Федералният резерв на САЩ ще понижи основната лихва още през този месец, предава БГ НЕС.

Цената на спот златото се покачи с 0,5% до 3 492,26 долара за тройунция, след като по-рано през деня достигна рекордните 3 508,50 долара. Фючърсите с доставка през декември нараснаха с 1,4% до 3 563,40 долара, съобщава The Economic Times.

„Слабата икономическа среда и очакванията за намаление на лихвите в САЩ оказват подкрепа на ценните метали“, обяснява Кайл Родда, анализатор от Capital.com. Той добавя, че друг съществен фактор е нарастващата криза на доверие в доларовите активи, предизвикана от критиките на президента Доналд Тръмп към независимостта на Федералния резерв.

В последните месеци Тръмп често атакува Фед и неговия председател Джером Пауъл за нежеланието им да намалят лихвите. Наскоро той критикува и скъпата реновация на централата на институцията във Вашингтон. На 1 септември финансовият министър Скот Бесент заяви, че Фед трябва да запази своята независимост, но също така призна, че е направил „много грешки“. Той подкрепи правото на президента да отстрани гуверньора Лиза Кук заради обвинения в ипотечни измами.

Пазарите в момента отчитат 90% вероятност за намаление на лихвата с 25 базисни пункта на предстоящото заседание на Фед на 17 септември, според CME FedWatch. Тъй като златото не носи доходност, то традиционно се представя добре в условия на по-ниски лихви. Наред с това, отслабеният долар – близо до най-ниските си нива от над месец – прави златото по-достъпно за чуждестранни купувачи. Междувременно данни от 29 август показаха, че индексът на личните потребителски разходи в САЩ е нараснал с 0,2% месечно и с 2,6% на годишна база, напълно в съответствие с прогнозите.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN