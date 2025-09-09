Цената на златото продължава да отбелязва рекордни стойности

Днес цената на златото се повиши с 0,2% до 3642,09 долара за тройунция

Цената на златото отново достигна исторически връх, като се повиши на фона на отслабването на щатския долар и намалението в доходността на американските държавни облигации. Пазарните очаквания за предстоящо понижение на основната лихва от страна на Федералния резерв на САЩ засилват търсенето на злато като инструмент за защита от инфлация, което доведе до серия от сесии с рекордни стойности на благородния метал, съобщава Ройтерс, цитира БТА.

Днес сутринта спот цената на златото се повиши с 0,2% до 3642,09 долара за тройунция, след като по-рано по време на търговията достигна рекордните 3659,10 долара. Фючърсните контракти със срок на доставка през декември се повишиха с 0,1% до 3682,10 долара за тройунция.

Анализаторът Тим Уотърър от „KCM Trade“ коментира, че „цените на златото най-вероятно ще продължат възходящата си тенденция, ако Федералният резерв изпълни очакванията за серия от понижения на лихвените проценти през идните месеци“. Слабите трудови данни от САЩ за месец август – включително значително забавяне в темповете на заетост и скок на безработицата до почти четиригодишен връх от 4,3% – подхраниха спекулациите за намаление на лихвата още на септемврийската среща на Федералния резерв.

По данни на CME Group, пазарните участници оценяват с 89,4% вероятността от понижение на лихвата с 25 базисни пункта, като 10,6% залагат на по-сериозно намаление от 50 базисни пункта. По-ниските лихви традиционно оказват натиск върху долара и намаляват доходността на облигациите, което увеличава привлекателността на златото като актив, който не носи лихва.

Индексът на долара спадна до близо седемседмично дъно спрямо основните валути, а доходността на 10-годишните американски облигации достигна най-ниското си ниво за последните пет месеца. Пазарите очакват предстоящите данни за производствените цени в сряда и инфлацията при потребителските цени в четвъртък, които ще дадат нови насоки за политиката на Федералния резерв. Според анализатори, по-слаба от очакваната инфлация може да ускори поскъпването на златото до границата от 3700 долара за тройунция.

От началото на 2025 г. цената на златото е нараснала с 38%, след ръст от 27% през 2024 г. Основни фактори за това са отслабващият долар, мащабните покупки от централни банки, меката парична политика и глобалната икономическа несигурност. Сред останалите благородни метали среброто запази стойността си на 41,32 долара за тройунция, платината поскъпна с 0,6% до 1390,80 долара, а паладият се повиши с 1,1% до 1147,07 долара.

