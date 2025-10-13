Това са централните банки с най-големите резерви в света

10-те държави с най-големи резерви заедно държат 9,4 трилиона долара във валути и злато

Резервите на централните банки се считат за ключови за световната икономическа стабилност, тъй като те помагат на страните да изпълняват задълженията си по платежния баланс и служат като защита срещу икономически или геополитически сътресения.

10-те държави с най-големи резерви заедно държат 9,4 трилиона долара във валути и злато, което представлява повече от 60% от общите световни резерви. Те са: Китай, Япония, САЩ, Швейцария, Индия, Русия, Саудитска Арабия, Хонконг, Южна Корея, Сингапур.

Резервите на централната банка могат да се считат за финансов щит на страната, състоящ се от чуждестранни валути, злато и други ликвидни активи. Тези резерви играят важна роля за стабилизирането на валутите и управлението на финансови кризи.

Данните от анализа на списание The World Factbook показват стойностите на валутните и златните резерви, държани от централните банки по света, към края на 2024 г. Тези цифри показват колко устойчиви са отделните икономики на сътресения и какво влияние могат да окажат те върху световните пазари.

Китай е най-големият притежател на валутни резерви в света?

Снимка: iStock

Според „World News Journal“, Китай държи до 3,5 трилиона долара валутни и златни резерви, много повече от която и да е друга страна.

Според The ​​Economics Review, това е резултат от търговските излишъци на Китай, тъй като в страната се влива повече чуждестранна валута, отколкото се изнася. За да предотврати бързото поскъпване на юана (RMB), Китайската народна банка (PBC) се намесва на валутния пазар, като купува други валути, като по този начин увеличава паричното предлагане и потенциално подхранва инфлацията.

За да противодейства на този инфлационен натиск, Китай използва стратегия, известна като стерилизация – прилагане на парични мерки, които са противоположни на първоначалната интервенция. Например, ако Народната банка на Китай (НБК) купува валутни резерви, използвайки китайски юани (RMB), тя може да приложи контракционна парична политика (напр. продажба на държавни ценни книжа или увеличаване на изискванията за банкови резерви), за да ограничи разширяването на паричната база.

Защо Швейцария е на четвърто място?

Снимка: iStock

След световната финансова криза от 2008 г. търсенето на швейцарския франк рязко се увеличи, тъй като валутата беше възприемана като сигурно убежище. Това доведе до силен натиск за укрепване на франка.

За да предотврати дефлация и прекомерно укрепване на валутата си, Швейцарската национална банка (SNB) закупи големи количества чуждестранна валута, което забави растежа на франка, но значително увеличи валутните резерви.

Напоследък Швейцарската народна банка (SNB) използва резервите си и за потискане на инфлацията – чрез продажба на чуждестранна валута (което увеличава търсенето на местна валута), централната банка може да укрепи валутата, да поевтини вноса и да намали темпа на растеж на цените до целевото ниво.

