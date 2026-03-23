Спот цената на златото до 4275,56 долара за тройунция
Цената на златото изтри натрупания от началото на годината ръст, след като засиленото геополитическо напрежение в Близкия изток повиши инфлационните очаквания и ограничи перспективите за понижение на лихвените проценти от водещите централни банки, предаде Блумбърг.
По време на азиатската търговия благородният метал поевтиня с близо 5 на сто до под 4300 долара за тройунция, като отбеляза девети пореден ден на спад. От началото на конфликта на 28 февруари поскъпването на енергийните суровини засили очакванията за по-продължително задържане на високи лихви, което оказва натиск върху златото, тъй като то не носи доходност.
Спот цената на златото се понижи с 4,8 на сто до 4275,56 долара за тройунция към 11:15 ч., съобщи БТА. Среброто загуби 7 на сто до 63,19 долара, а платината и паладият също се търгуваха на по-ниски нива. Индексът Bloomberg Dollar Spot, който измерва силата на щатския долар, се повиши с 0,3 на сто.
Динамиката при златото отразява по-широката нестабилност на пазарите, при която цените на суровия петрол се задържат близо до най-високите си нива от средата на 2022 г., а акциите остават под натиск. Спадът при благородния метал се дължи и на принудителни продажби от страна на инвеститори, които покриват загуби в други сегменти на пазарите.
„Мащабът на разпродажбата не е безпрецедентен, но темпът й е значително по-бърз в сравнение с предходни периоди“, коментира Уейн Гордън от „Ю Би Ес Груп“ (UBS Group).
Анализатори отбелязват, че подобна реакция има исторически прецедент при икономически сътресения. „В предишни кризи – през 2008 г., 2020 г. и 2022 г. – златото първоначално поевтиняваше, тъй като инвеститорите търсеха ликвидност и се насочваха към долара, след което следваше устойчиво възстановяване“, посочва Дейвид Уилсън от „Би Ен Пи Париба“ (BNP Paribas).
Техническите индикатори също сигнализират за силен натиск върху цената – 14-дневният индекс на относителната сила (RSI) остава под 30 пункта, което според част от пазарните участници означава, че златото е в зона на свръхпродажби.
Въпреки понижението данните показват, че хедж фондовете и други големи инвеститори увеличават нетните си дълги позиции в злато до най-високото ниво за последните седем седмици към средата на март, което може да подсказва очаквания за последващо възстановяване на цените.
