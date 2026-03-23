Свят Цената на златото изтри натрупания от началото на годината ръст

bTV Бизнес екип

Спот цената на златото до 4275,56 долара за тройунция

Цената на златото изтри натрупания от началото на годината ръст, след като засиленото геополитическо напрежение в Близкия изток повиши инфлационните очаквания и ограничи перспективите за понижение на лихвените проценти от водещите централни банки, предаде Блумбърг. 

По време на азиатската търговия благородният метал поевтиня с близо 5 на сто до под 4300 долара за тройунция, като отбеляза девети пореден ден на спад. От началото на конфликта на 28 февруари поскъпването на енергийните суровини засили очакванията за по-продължително задържане на високи лихви, което оказва натиск върху златото, тъй като то не носи доходност.

Спот цената на златото се понижи с 4,8 на сто до 4275,56 долара за тройунция към 11:15 ч., съобщи БТА. Среброто загуби 7 на сто до 63,19 долара, а платината и паладият също се търгуваха на по-ниски нива. Индексът Bloomberg Dollar Spot, който измерва силата на щатския долар, се повиши с 0,3 на сто.

Динамиката при златото отразява по-широката нестабилност на пазарите, при която цените на суровия петрол се задържат близо до най-високите си нива от средата на 2022 г., а акциите остават под натиск. Спадът при благородния метал се дължи и на принудителни продажби от страна на инвеститори, които покриват загуби в други сегменти на пазарите.

„Мащабът на разпродажбата не е безпрецедентен, но темпът й е значително по-бърз в сравнение с предходни периоди“, коментира Уейн Гордън от „Ю Би Ес Груп“ (UBS Group).

Анализатори отбелязват, че подобна реакция има исторически прецедент при икономически сътресения. „В предишни кризи – през 2008 г., 2020 г. и 2022 г. – златото първоначално поевтиняваше, тъй като инвеститорите търсеха ликвидност и се насочваха към долара, след което следваше устойчиво възстановяване“, посочва Дейвид Уилсън от „Би Ен Пи Париба“ (BNP Paribas).

Техническите индикатори също сигнализират за силен натиск върху цената – 14-дневният индекс на относителната сила (RSI) остава под 30 пункта, което според част от пазарните участници означава, че златото е в зона на свръхпродажби.

Въпреки понижението данните показват, че хедж фондовете и други големи инвеститори увеличават нетните си дълги позиции в злато до най-високото ниво за последните седем седмици към средата на март, което може да подсказва очаквания за последващо възстановяване на цените. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Как „Българска наука" привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
