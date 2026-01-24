Цената на среброто премина 100 долара за тройунция за първи път в историята

Цената на златото също отбеляза рекорд, достигайки 4967,03 долара за тройунция

Бързото поскъпване на среброто продължава без признаци на забавяне и в днешната търговия. Фючърсните контракти на благородния метал за първи път в историята достигнаха ниво от 100 долара за тройунция (31,10 грама), показват пазарни данни, цитирани от БТА.

Снимка: Istock.com

Най-активно търгуваният фючърсен контракт се повиши до дневен максимум от 100,19 долара за тройунция. От началото на месеца цената на среброто е нараснала с приблизително 42 на сто и е на път да отбележи най-силния си месечен ръст от 1979 г. насам.

На годишна база поскъпването на благородния метал достига 147 на сто, сочат данни на Ройтерс. Само в рамките на днешната сесия увеличението в цената на среброто надхвърля 4 на сто.

Ако през следващата седмица не се стигне до рязка корекция, среброто ще приключи януари с осем последователни месеца на повишение. Паралелно с това цената на златото на спот пазара също отбеляза рекорд по време на търговията, достигайки 4967,03 долара за тройунция.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN