Цената на петрола Брент падна под 80 долара след споразумението между САЩ и Иран

Американският лек суров петрол WTI отбеляза спад до 77,61 долара за барел

Цените на петрола паднаха до тримесечно дъно на фона на оптимизма, свързан с очакваното отваряне на Ормузкия проток след сключването на мирно споразумение между САЩ и Иран.

Международният бенчмарк - суровият петрол Брент от Северно море, поевтиня с 3,8% до 79,99 долара за барел, като за първи път от началото на март цената му падна под 80 долара.

Американският лек суров петрол WTI отбеляза спад от 3,9% до 77,61 долара за барел, предаде БГНЕС.

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