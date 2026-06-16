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$66,048.6
Свят Цената на петрола Брент падна под 80 долара след споразумението между САЩ и Иран

Цената на петрола Брент падна под 80 долара след споразумението между САЩ и Иран

Свят

bTV Бизнес екип

Американският лек суров петрол WTI отбеляза спад до 77,61 долара за барел

Цените на петрола паднаха до тримесечно дъно на фона на оптимизма, свързан с очакваното отваряне на Ормузкия проток след сключването на мирно споразумение между САЩ и Иран.

Международният бенчмарк - суровият петрол Брент от Северно море, поевтиня с 3,8% до 79,99 долара за барел, като за първи път от началото на март цената му падна под 80 долара.

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Американският лек суров петрол WTI отбеляза спад от 3,9% до 77,61 долара за барел, предаде БГНЕС. 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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