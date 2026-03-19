Брус Уилис навърши 71: Кой отговаря за активите и имуществото му за 250 млн. долара?

Той се бори с тежко заболяване, което не му позволява да управлява финансите си сам

Холивудският актьор Брус Уилис отбелязва своя 71-ви рожден ден днес. През последната година той се бори с тежко заболяване, като вече не може да говори и има проблеми с двигателните функции. Актьорът прекрати кариерата си, заради поставената диагнозата и управлява своето имущество чрез финансови съветници. В момента Уилис прекарва времето си със семейството си, докато съпругата и дъщерите му редовно споделят новини за него онлайн.

Снимка: Инстаграм

През цялата си кариера Уилис е натрупал нетно състояние от 250 милиона долара, благодарение на успешната поредица „Умирай трудно“ и други филмови проекти. Основните му доходи идват от филмови заплати, сделки с недвижими имоти, инвестиции, рекламни предложения и остатъци от предишна работа. След пенсионирането му, неговите активи биват поддържани от специален финансов екип от лични съветници.

Кои са най-скъпоплатените му роли?

Някои от най-известните му филми включват „Криминале“, „12 маймуни“, „Армагедон“, „Шесто чувство“, „Несломим“ и „Петият елемент“. В началото на кариерата си Уилис участва в популярни телевизионни сериали като „Зоната на здрача“, „Лунна работа“ и „Полицията на Маями“.

Приходите му от филма „Шесто чувство“ от 1999 г. възлизат на 114 млн. долара благодарение на щедрата част от приходите на филма. Първоначалната му заплата е 14 млн. долара. Рекордът №1 - 156 млн. долара - е спечелен от Киану Рийвс за два филма „Матрицата“.

За първия „Умирай трудно“ той печели 5 млн. долара, за втория - 7,5 млн. долара, за третия - 15 млн. долара, а за четвъртия - 25 млн. долара. Общо, преди дори да се коригира спрямо инфлацията, Брус е спечелил поне 52 милиона долара от поредицата „Умирай трудно“. След отчитане на инфлацията сумата е 70-80 милиона долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN