Брак не по сметка, а по любов: Лорън Санчес се оказа с милионерски статус

Годеницата на Джеф Безос е лицензиран пилот на хеликоптер

Наричана неслучайно „сватбата на века“, бракосъчетанието на Джеф Безос — основател на Amazon и един от най-богатите хора в света — и телевизионната журналистка Лорън Санчес се очаква да бъде пищно и запомнящо се събитие. Тридневното тържество ще се състои във Венеция, където на едно място ще се съберат едни от най-известните имена от света на политиката, Холивуд и глобалния бизнес елит.

Сред гостите се очаква да бъдат Иванка Тръмп и съпругът й Джаред Къшнър, а според слухове Леонардо Ди Каприо и легендарната дизайнерка Диана фон Фюрстенберг също ще бъдат част от тържеството.

Докато милиардерският статус на Джеф Безос е широко известен, Лорън Санчес също се радва на значително лично състояние, като според различни източници притежава богатство в размер на десетки милиони.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Колко пари има Лорън Санчес?

Въпреки че е партньорка на един от най-богатите мъже в света, Лорън Санчес – най-известна с кариерата си в телевизията – разполага със значително собствено богатство. Според Celebrity Net Worth, бившата водеща на новини притежава приблизително 30 милиона паунда.

Как Лорън Санчес натрупа своето състояние?

Лорън Санчес изгражда състоянието си чрез успешна телевизионна кариера, продажба на книги и участия като лектор. Лорън Санчес и Джеф Безос заедно притежават значително портфолио от недвижими имоти, сред които имение в Бевърли Хилс на стойност 165 милиона долара, ваканционно жилище в Хавай за 78 милиона долара и луксозен дом във Вашингтон, оценен на 23 милиона долара.

С какво е известна Лорън Санчес?

Родена в Албакърки, Лорън, която е на 55 години, има дългогодишна кариера в телевизията. Въпреки предизвикателствата със своята дислексия в училище, тя следва журналистика в Университета на Южна Калифорния. Кариерата й започва като репортер в местна телевизия във Финикс, а след това се премества в Лос Анджелис, където работи за KCOP-TV. По-късно води спортно предаване по Fox Sports Net и получава номинация за награда „Еми“.

След завръщането си в KCOP-TV, Санчес участва в предавания като Good Day LA, Fox 11 News At Ten и развлекателното шоу Extra. През 2005 г. е първият водещ на танцовото състезание „So You Think You Can Dance“ по Fox, макар и за кратко. Заедно с бизнесмена Дан Фридкин е съосновател на Pursuit Productions – компания, специализирана в заснемането на филми и документални продукции.

Мечтата на Санчес да стане пилот се сбъдва през 2016 година, когато е на 40 години. След като се научава да управлява хеликоптер и получава лицензия, Лорън – чийто баща е работил като инструктор по летене и механик – основава Black Ops Aviation. Тя предоставя услуги за заснемане на видеа и филми с помощта на хеликоптер.

https://ladyzone.bg/laifstail/koi-zvezdni-gosti-pristignaha-vav-venecija-za-svatbata-na-bezos-i-sanches-snimki.html

„Искам да съм в хеликоптер през цялото време. Животът може да бъде толкова хаотичен с толкова много неща, случващи се около нас. Когато излетиш, си в енергийно пространство, в което никой друг не е. Това е успокояващо,“ казва Санчес за летенето.

Тя публикува и детската книга „Мухата, която отлетя в Космоса“ през 2024 г., вдъхновена от собствените й трудности с дислексията. Изданието допринася значително за увеличаване на нейното състояние и популярност.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN