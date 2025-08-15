Средният осигурителен доход за юни е 1839,37 лв.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2025 г. е 1839,37 лв. Средномесечният осигурителен доход за периода от 01.07.2024 г. до 30.06.2025 г. е 1745,04 лв.
За сравнение, година по-рано средният осигурителен доход е бил 1655,50 лв., а средномесечният – 1768,47 лв. За май средният осигурителен доход беше 1882,21 лв, отбеляза БТА.
Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че тези показатели са важни за изчисляването на пенсиите, които се отпускат през месец юли 2024 г.
