Средният осигурителен доход за юни е 1839,37 лв.

За май средният осигурителен доход беше 1882,21 лв

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2025 г. е 1839,37 лв. Средномесечният осигурителен доход за периода от 01.07.2024 г. до 30.06.2025 г. е 1745,04 лв.

За сравнение, година по-рано средният осигурителен доход е бил 1655,50 лв., а средномесечният – 1768,47 лв. За май средният осигурителен доход беше 1882,21 лв, отбеляза БТА.

Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че тези показатели са важни за изчисляването на пенсиите, които се отпускат през месец юли 2024 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN