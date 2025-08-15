1 USD
Средният осигурителен доход за юни е 1839,37 лв.

Средният осигурителен доход за юни е 1839,37 лв.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

За май средният осигурителен доход беше 1882,21 лв

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2025 г. е 1839,37 лв. Средномесечният осигурителен доход за периода от 01.07.2024 г. до 30.06.2025 г. е 1745,04 лв.

За сравнение, година по-рано средният осигурителен доход е бил 1655,50 лв., а средномесечният – 1768,47 лв. За май средният осигурителен доход беше 1882,21 лв, отбеляза БТА.

 

Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че тези показатели са важни за изчисляването на пенсиите, които се отпускат през месец юли 2024 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

