В кои страни общественият транспорт е безплатен и къде е най-скъп?

Столиците Люксембург, Малта и Естония са оценени като най-добри за безплатен обществен транспорт в нов анализ на екологичната организация Greenpeace, публикуван днес, докато Дъблин, Лондон, Амстердам и Париж са европейските столици с най-скъпи билети, пише N1.

Въз основа на анализ на достъпността на обществения транспорт в 30 европейски държави, Greenpeace заключи, че цените са твърде високи на повечето места и че Европа далеч не е система за обществен транспорт, която е лесна за използване и достъпна за всички.



Освен Люксембург и Малта, където общественият транспорт е безплатен в цялата страна, цените са относително достъпни само в Австрия, Германия и Унгария. Австрия зае третото място в списъка с държави, главно благодарение на въвеждането на „климатичната карта“, която е валидна за всички видове обществен транспорт в цялата страна, но Greenpeace изчислява, че поради цената от три евро на ден, тя е недостъпна за всички.





На дъното на списъка е България, която не е получила никакви точки, следвана от Хърватия, Гърция и Норвегия.



Що се отнася до столиците, Дъблин, Лондон, Париж и Амстердам имат най-скъп транспорт, където цените на билетите са над 2,25 евро на ден. Годишна карта в Амстердам например струва 1001 евро, или 2,27 евро на ден.



Жителите на Прага плащат най-евтината годишна карта - 156 евро, или 0,60 евро на ден. След Прага, цените на годишните билети са най-ниски в Братислава, Мадрид, Рим и Виена, където струват по-малко от 0,85 евро на ден.



Талин е първият град в Европа, който въведе безплатен обществен транспорт за своите жители през 2013 г., но туристите все още трябва да купуват билети. Общественият транспорт в Люксембург, включително влаковете, е безплатен от 2020 г. в цялата страна.



Критериите при класирането на държавите и столиците бяха, освен цената на билетите, простотата на системата за закупуване, тоест дали билетът е валиден за различни транспортни средства и в няколко региона, наличието на месечни или годишни карти, отстъпките за студенти, възрастни хора и безработни, както и данъчната ставка.



Около две трети от анализираните страни изобщо нямат месечни или годишни карти за цялата страна, според доклада. От 1 май Германия и Унгария въведоха нова нискотарифна карта, която е валидна на цялата територия. Месечната карта Deutschlandticket струва 49 евро и може да се използва за всички местни и регионални средства за обществен транспорт.



Анализът взе предвид и данъкът върху обществения транспорт, който е средно 11 процента ДДС, което е „повече отколкото при много основни услуги“.



Най-високият данък се плаща в Румъния, България, Естония, Словакия, Ирландия, Хърватия и Унгария.





„Достъпният обществен транспорт е необходим, но много правителства се отнасят към него като към лукс“, каза Лорелай Лимузен от Greenpeace, съобщава EUObserver.



Премахването на данъците върху билетите за автобуси и влакове е най-лесният начин да се мотивират хората да шофират по-малко, но Лимузен смята, че трябва да се направи повече.



„Правителствата трябва да въведат прости и достъпни „климатични билети“ за обществен транспорт, за да намалят сметките на хората и потреблението на петрол, което тласка планетата ни към климатична катастрофа“, каза Лимузен.